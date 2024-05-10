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馬祖軍管時代電影院改建 梅石藝文中心明啟用

中央社／ 連江10日電

連江縣大型藝文設施梅石藝文中心明天起正式啟用。建築改建自軍管時期電影院「梅石中正堂」。除作為展演空間外，更將結合周邊特約茶室、鵲橋等，成為新觀光景點

連江縣文化處今天發布新聞稿表示，梅石藝文中心歷時3年5個月改建成可容納609席之展演空間。建築本身修復與保留梅石中正堂的舊有元素，並透過與自然環境結合的設計及運用透光材質，猶如鑲嵌在海梯地形上的發光體，賦予擁抱世界的寬闊，綻放藝術的光亮之意涵。

文化處指出，明天上午將舉辦開幕音樂會「經典萬千」，在地藝文團體馬祖戲劇團、北角星戲劇團、馬祖雅韻合唱團、雲台樂府、馬悠蹈嶼舞蹈團等輪番上陣，並與愛樂劇工廠、台北愛樂少年樂團、舞蹈生態系創意團隊Dancecology等，共同演出15年來所創作之馬祖特色音樂節目。

國軍文康中心於民國50年代落腳馬祖梅石，除電影院中正堂（原名為介壽堂）外，還包括軍官與士兵特約茶室、籃球場、官兵休假中心等設施，更帶動所在的梅石村成為南竿最熱鬧的商業中心。民國89年前後因廢除軍中樂園，中正堂也停止電影放映，改為軍方作為思想教育、宣慰勞軍的集會場所。

梅石藝文中心屬連江縣「大梅石計畫」之一環，包含軍官特約茶室、士兵茶室、鵲橋、教練場、營站、工兵教室以及梅石街區現有設施等。藉由修復與保留範圍內之戰地遺址，改造並融合其教育娛樂機能，結合軍事體驗並塑造戰地特色，未來將成為成兼具多元展演空間與歷史意義之新觀光景點。

觀光景點 電影 馬祖

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