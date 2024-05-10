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高雄南區資收廠建新廠 引進民間資金導入新設備

中央社／ 高雄10日電

高雄南區資源回收廠營運逾24年，焚化效率降至61%，汰舊換新刻不容緩。環保局傾向「BOT促參」建新廠，引進民間資金，導入新式污染防制設備，24小時連線監控。

高雄市轄內4座焚化廠皆已超過20年，處理量從民國108年全年143萬噸降至去年113.6萬噸，其中南區資源回收廠營運逾24年，焚化效率降至61%，勢必汰舊換新，刻不容緩。環保局傾向以「BOT促參」方式建新廠，引進民間資金，導入新式污染防制設備，預計可降低粒狀污染物73%、硫氧化物84%、戴奧辛50%，污染降低更安全。

環保局長張瑞琿說，新廠興建費用初估約新台幣100億至125億元，以促參BOT方式引進民間技術興建營運焚化廠，導入新式污染防制設備，安全性更高，更可利用民間興建效率迅速銜接處理量能缺口。

未來新廠設計處理量將由南區廠現在的57萬噸降至42萬噸；至於外縣市廢棄物的部分，由108年全年34萬噸，降至去年9.8萬噸，減少71%，未來新廠不收外縣市廢棄物，相信能達到順暢處理垃圾與維護南高雄空氣品質的雙贏局面。

針對高雄市南區資源回收廠整改或新建議題，高雄市政府環保局也說明，有鑑於目前全國25座運轉中大型焚化廠有20座為公有民營或民有民營，環境部數據也顯示，民營廠焚化效率最高可達98%，反觀台北及高雄公營廠焚化效率僅57%至75%，效率偏低，近年來各縣市已均採BOT、ROT等促參方式引進民間技術營運焚化廠。

環保局指出，未來新建、引進民間技術資金的南區廠，將依法設置連續自動監測設施（CEMS），24小時連線，由環保局嚴密監控空氣污染物排放情形，且所有的監測數據公開透明，民眾可隨時上網查看，不用擔心焚化爐民營造成弊端，環保局將針對新廠嚴格把關，維護環境品質，同時讓垃圾調度處理保持順暢。

BOT 環保局長

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