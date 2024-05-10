高雄最長800公尺人行道標線內有交通桿 網友：嫌不夠窄嗎？

高雄市前鎮區瑞隆路近日畫設800公尺標線行人道，是目前高雄最長的人行道標線，但停車問題卻引發爭議，也有網友質疑交通桿釘在標線人行道內，「是嫌人行道不夠窄嗎？」交通局說，人行道標線有設計內凹路型讓車輛在路邊臨時停車，並設置交通桿加強區隔；會要求廠商儘量把交通桿設置在白線邊緣，把人行道淨寬影響降至最低。

交通局表示，瑞隆路是前鎮及鳳山地區東西向主要道路，往西銜接一心路，可通往輕軌C1籬仔內站，兩側店家林立，尖峰時段購物、用餐人潮多。

為了改善步行環境，經多次與居民、民代溝通，近日藉由工務局道路重新刨鋪的機會，在凱旋至永豐路段，將快車道瘦身縮減為3公尺，增設人行道標線，規範出1.2公尺至1.7公尺寬的行人保護空間。

瑞隆路畫設標線行人道後，許多居民反映不知如何停車，也常有顧客到商家購物時，直接把汽、機車停放在標線行人道，導致行人難以行走；網友說，部分標線行人道因為路旁的電箱顯得狹窄，卻還把交通桿釘在人行道內，「為什麼不是釘在白線上，是嫌人行道不夠窄嗎？」

高市交通局今天上午特別在瑞隆路開記者會，引導有臨停需求的民眾，把車輛停放到內凹的臨停空間。

記者直擊，許多騎士把機車停在內凹區後，直接走向路旁的店家購買飲料、餐點，黃姓男子說：「很方便！」一名女子說，標線行人道讓行人有走路的空間，「感覺比較安全」；但也有騎士仍把機車停在標線行人道。