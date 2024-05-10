這所小學母親節園遊會很特別 學童全程「帶球走」體驗當孕媽

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聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮山海國小今天舉行別開生面的公益園遊會歡慶母親節，所有學童肚子都綁上球，全程「帶球跑」學童更深刻體驗母親懷胎時的辛苦和偉大，大方向母親說出「我愛您！」。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小今天舉行別開生面的公益園遊會歡慶母親節，所有學童肚子都綁上球，全程「帶球跑」學童更深刻體驗母親懷胎時的辛苦和偉大，大方向母親說出「我愛您！」。圖／山海國小提供

母親節前夕，屏東縣恆春鎮山海國小舉行別開生面的公益園遊會歡慶母親節，收入捐做公益，鼓勵孩子向母親表達愛意外，校長謝瑞麟發想每位學童子肚子都要綁上球，感受媽媽懷孕期間的不便和辛苦，「大腹便便」的可愛逗趣模樣， 師長和家長全笑翻，全程「帶球走」的學童叫苦不已直呼辛苦，深刻體驗母親懷胎時的辛苦和偉大。

「讓孩子親身體驗母親懷胎的辛苦，比什麼都有用！」楊瑞麟說，園遊會安排美食攤、夜市趣味遊戲攤，在老師和家長協助下，海報、道具、食材和攤位布置都精心設計，學童每個人的肚子上都綁了球，挺著大肚子賣力叫賣，即使表演森巴舞、參加趣味足球賽，都全程綁上，因行動受限，孩子雖叫苦連天，卻樂在其中，更有感於心，大方向母親說「我愛您！」，並送上自己製件的卡片賀禮。

他說，園遊會是歡慶母親節，除鼓勵孩子大聲向媽媽和其他家人道謝外，也融入環保永續觀念和學習傳愛與分享；園遊會所得將做公益使用，捐贈給為病童帶來歡笑的快樂的紅鼻子關懷小丑協會，透過實際的支持行動，將微小的收入獻「紅鼻子醫生」，當與孩子討論公益捐贈時，「當然好啊！」的回覆是無邪、自然，期許將這分愛心不斷延續下去。

他說，山海國小是只有42名學生的偏鄉迷你小學，資源不多，今年園遊會由屏東縣家庭教育中心、恆春鎮公所和台電核三廠贊助支持，告訴孩子「一路走來受到不少善心人士的幫助，這次換我們幫助別人了」，園遊會不僅激發孩子創造力、培養解決問題和團隊合作的能力，更重要的是透過親身參與公益活動，用自己的力量盡一分渺小但舉足輕重的社會責任。

屏東縣恆春鎮山海國小今天舉行別開生面的公益園遊會歡慶母親節，所有學童肚子都綁上球，全程「帶球跑」學童更深刻體驗母親懷胎時的辛苦和偉大，大方向母親說出「我愛您！」。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小今天舉行別開生面的公益園遊會歡慶母親節，所有學童肚子都綁上球，全程「帶球跑」學童更深刻體驗母親懷胎時的辛苦和偉大，大方向母親說出「我愛您！」。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小今天舉行別開生面的公益園遊會歡慶母親節，所有學童肚子都綁上球，全程「帶球跑」學童更深刻體驗母親懷胎時的辛苦和偉大，大方向母親說出「我愛您！」。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小今天舉行別開生面的公益園遊會歡慶母親節，所有學童肚子都綁上球，全程「帶球跑」學童更深刻體驗母親懷胎時的辛苦和偉大，大方向母親說出「我愛您！」。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小今天舉行別開生面的公益園遊會歡慶母親節，所有學童肚子都綁上球，全程「帶球跑」學童更深刻體驗母親懷胎時的辛苦和偉大，大方向母親說出「我愛您！」。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小今天舉行別開生面的公益園遊會歡慶母親節，所有學童肚子都綁上球，全程「帶球跑」學童更深刻體驗母親懷胎時的辛苦和偉大，大方向母親說出「我愛您！」。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小今天舉行別開生面的公益園遊會歡慶母親節，所有學童肚子都綁上球，全程「帶球跑」學童更深刻體驗母親懷胎時的辛苦和偉大，大方向母親說出「我愛您！」。圖／山海國小提供
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屏東縣恆春鎮山海國小今天舉行別開生面的公益園遊會歡慶母親節，所有學童肚子都綁上球，全程「帶球跑」學童更深刻體驗母親懷胎時的辛苦和偉大，大方向母親說出「我愛您！」。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小今天舉行別開生面的公益園遊會歡慶母親節，所有學童肚子都綁上球，全程「帶球跑」學童更深刻體驗母親懷胎時的辛苦和偉大，大方向母親說出「我愛您！」。圖／山海國小提供

公益活動 屏東縣 母親節

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