這所小學母親節園遊會很特別 學童全程「帶球走」體驗當孕媽

母親節前夕，屏東縣恆春鎮山海國小舉行別開生面的公益園遊會歡慶母親節，收入捐做公益，鼓勵孩子向母親表達愛意外，校長謝瑞麟發想每位學童子肚子都要綁上球，感受媽媽懷孕期間的不便和辛苦，「大腹便便」的可愛逗趣模樣， 師長和家長全笑翻，全程「帶球走」的學童叫苦不已直呼辛苦，深刻體驗母親懷胎時的辛苦和偉大。

「讓孩子親身體驗母親懷胎的辛苦，比什麼都有用！」楊瑞麟說，園遊會安排美食攤、夜市趣味遊戲攤，在老師和家長協助下，海報、道具、食材和攤位布置都精心設計，學童每個人的肚子上都綁了球，挺著大肚子賣力叫賣，即使表演森巴舞、參加趣味足球賽，都全程綁上，因行動受限，孩子雖叫苦連天，卻樂在其中，更有感於心，大方向母親說「我愛您！」，並送上自己製件的卡片賀禮。

他說，園遊會是歡慶母親節，除鼓勵孩子大聲向媽媽和其他家人道謝外，也融入環保永續觀念和學習傳愛與分享；園遊會所得將做公益使用，捐贈給為病童帶來歡笑的快樂的紅鼻子關懷小丑協會，透過實際的支持行動，將微小的收入獻「紅鼻子醫生」，當與孩子討論公益捐贈時，「當然好啊！」的回覆是無邪、自然，期許將這分愛心不斷延續下去。