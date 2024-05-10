恆春半島傳統飛魚文化搖搖欲墜 僅存滿州鄉促觀光闢活路

每年4至6月，飛魚順著黑潮由屏東恆春南海岸洄游至蘭嶼海域，早年家家戶戶曬飛魚乾，是在地人的美好記憶，但隨漁村人口老化，加上台東縣政府12年前公告蘭嶼禁捕令逐漸式微，恆春後壁湖漁民已退出，僅滿州鄉興海漁港漁民有捕撈；為讓飛魚文化維繫不墜，滿州鄉公所18、19日在港口村辦飛魚季活動促銷並導入生態旅遊遊程，為沒落的傳統漁業開闢新活路。

「漁村人口老化，加上蘭嶼公告禁捕飛魚令，恆春後壁湖風光一時的船隊捕飛魚畫面已消失！」恆春區漁會總幹事鍾玉芳感嘆，早年恆春地區捕飛魚船隊規模龐大，1組船隊包括6艘漁船和20多名漁民，每次出海少則數千斤多則上萬斤，在早年物資缺乏年代，飛魚肉少又多刺，雖都當雜魚隨便賣，但家家戶戶曬飛魚乾的畫面，已是恆春人的共同回憶。

她說，12年前台東縣政府公告蘭嶼沿岸6浬，禁止10噸以上漁船採捕，加上漁村人口老化、臨時船工難覓，捕飛魚船隊先是縮至3艘漁船外加1艘小舢板，4年前全部退出，目前只剩滿州鄉興海漁港漁民以膠筏小規模捕撈，但隨著漁村人口老化，恆春地區各漁港也轉型休閒觀光和餐飲服務業，年輕人多不願接手，興海漁港老輩船長也憂心後繼無人，傳統飛魚文化搖搖欲墜。

「將飛魚產業導入觀光進而提升產能和價值，讓年輕人看到希望、願意投入！」滿州鄉長古榮福說，恆春半島南海岸早年家家戶戶曬飛魚乾，是地方珍貴的文化資產，為讓滿州鄉保有至今的捕飛魚文化維繫不墜，除了請餐廳研發新菜色、辦飛魚季活動吸引目光，也樂見港口社區將捕飛魚文化導入社區生態旅遊遊程，開闢觀光新活路。