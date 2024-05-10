2024全民運動會10月登場前 屏東推運動觀光主題遊程迎客

2024全民運動會10月26日起一連6天在屏東縣展開，縣府1月至9月安排「每月一運動」提高參與感外，為擴大參與面，再導入結合不同運動的觀光新體驗，本月起至年底推出原民來義鄉山巒野跑、東港小琉球海洋運動、屏東市城市定向闖關和恆春半島單車騎乘4大主題遊程，還有月月抽好禮大放送、4D神攝手短片競賽。

屏東縣體育發展中心說，2024年全民運動會在屏東登場，屆時將有1萬3000多名選手及教練齊聚，為讓來訪選手和民眾感受屏東多向度魅力，推出4條融合高度、廣度、深度、溫度的運動觀光主題遊程，目前熱烈開跑的6月1日海洋運動遊程，不僅包含3合1的水域體驗還有一晚住宿，讓民眾以低價享受運動樂趣外，還能深刻體驗屏東特有漁村風光、文化信仰等特色。

體發中心說，全民運動會參與年齡層橫跨老中青，賽會精神標榜「全民一起動起來」，因此邀集許多在地食宿遊購行商家為遊程合作商家，於合作店家內消費即可參與月月抽活動，獎品從Apple Watch到屏東在地金鑰獎認證住宿券、潛水及林學校體驗券、特色店家餐券和特別獎GoPro全方位運動攝影機等，還規畫4D神攝手短片競賽，一起捕捉運動精神及自然美景。

縣長周春米說，屏東自2020年舉辦全中運，教育部接連核定辦理2024年全民運動會及2027年全國運動會，縣府的任務之一，是讓運動不只限於賽事，更能帶動全民喜歡運動的風氣，屏東縣有山有海，觀光旅遊資源本就豐富，未來會有更多結合不同運動發展運動觀光遊程。