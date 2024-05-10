準農業部政次黃昭欽開箱「前鎮漁港船員會館」 外籍漁工：會想住

耗資4億餘元興建的高雄前鎮漁港船員會館原訂去年底營運，但漁業署三度標租都流標，改由高雄區漁會承租營運，在將接任農業部政務次長的高雄區漁會總幹事黃昭欽操持籌備下，成為具有超市、餐廳、遊戲區、澡堂、祈禱室、住宿區的多功能會館，今天上午行政院長陳建仁將前來視察。

前鎮漁港船員會館由漁業署負責興建，因標租不出去，改由高雄區漁會承租營運，目前建物已驗收點交。黃昭欽說，為吸引客源，已引進統一超商及順億鮪魚專賣店進駐會館一樓，業者正在裝修，預計5月17日營運，順億鮪魚專賣店5月18日開張。

黃昭欽帶記者上樓「開箱」船員會館內部設施，2樓設置有籃球機、跳舞機、撞球桌、上網電腦的遊戲區及澡堂、廁所和祈禱室等公共空間，提供外籍漁工休憩空間。黃昭欽說，2樓是非營利的開放空間，預計5月底前就可先開放讓外籍船員使用，非住宿的漁工，也可入內免費使用。

黃昭欽說，船員會館的3、4樓為旅館，共64間，分有2人房、4人房及無障礙套房，內有造型雅致的實木床架、舒適床墊，小冰箱和電視，特色就是典雅、舒適、好清理，訂價漁工住宿雙人房最高不會超過1500元、4人房最多不超過2500元。

船員會館的客源主要是外籍漁船員，目前已有許多遠洋漁業公司表達支持，高雄區漁會也鎖定全國農、漁會系統到高雄參訪或機關學校團體前來辦短期研習會的住宿商機；前鎮漁港多功能水產品運銷中心明年上半年完工後，清晨可就近參觀具國際水準的全新現代化魚市場，預計將吸引更多觀光客入住。

雖然旅館房間都已裝潢完成，黃昭欽說明遲無法營運的原因，因漁會無法直接經營旅館業，原規畫另成立1家公司來經營，流程尚在進行，恐需一段時日，因他即將接任農業部政次，因此會和理事會討論，是否與旅館業者合作或委外經營，讓旅館部分盡速營運。

一名菲律賓籍漁工說，現在漁船靠岸都有發電機供電，住在船上有冷氣、也有網路可以使用，船東還會供應餐點，但是「在海上太久，會想要過岸上的生活」，船員會館的房間從照片看來，設備乾淨、清潔，價格也不會太貴，會想去住住看。