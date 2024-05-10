520將至 各地出招催婚

國內人口呈現負成長，政府除祭出生育和幼兒津貼催生，也挖空心思催婚，520熱門結婚日將至，高雄、屏東及台東各戶政事務所用心布置場景、準備賀禮，希望新人感受幸福浪漫氛圍。今年520日適逢周一，屏東縣為節省新人臨櫃等待時間，指準新人今年可提前指定520為結婚登記日。

屏縣府民政處表示，結婚日期對新人意義重大，除了諧音寓意、也參考農民曆吉日，但每年5月20日是否為黃曆上結婚好日，常影響新人登記意願，為讓新人感受520愛在蔓延的甜蜜氛圍，今年提早自5月14日起展開520幸福周結婚登記活動，各戶政所都準備有寓意且實用的賀禮，東港還打造網美造型牆，讓幸福早一點、浪漫久一點。

高雄市民政局主祕吳永揮表示，現今很多年輕世代都不想走入婚姻，高齡化、少子化問題全國皆然，每個縣市都努力鼓勵結婚生育；尤其諧音「我愛你」的520當天，各戶政事務所推陳出新，想方設法「催婚」，當天到高市各戶政事務所登記結婚的新人，除了會贈送心型餅干等精美小禮，也會安排參加扭扭樂活動。

台東戶政事務所主任石秋風表示，今年520這天預估會和往年一樣，有很多新人辦理登記結婚，事務所會準備手工香皂等小禮，也有準備捧花、應景手板給新人拍照紀念，更宣導生育補助福利，鼓勵新人多生小孩，提高生育率。