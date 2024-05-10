任內遷村如何兌現？ 陳其邁大挑戰

迄今13年的高雄大林蒲遷村案，牽涉1萬1700多戶、影響逾2萬居民，人數多、複雜程度高，被稱為台灣史上最困難遷村案，多年來地方到中央綠色執政無礙推動，才剛核准加碼遷村安置費，卻依舊遭遇抗爭，在市長陳其邁黨內行情節節上升的此刻，此案處理得好，將能轉化成為累積更上層樓的資本。

大林蒲周圍有台電大林電廠、中油大林煉油廠、臨海工業區，廠房煙囪密度高，長期以來承受產業發展汙染，居民犧牲健康，承擔爆炸等工安事故風險，遷村聲浪不斷，終於讓大林蒲成為台灣第1個因為空汙等環境因素展開集體遷村的案例。

高市府稱94%選擇同意遷村方案，居民贊同遷村，卻認為要有合理且不致負債的條件，另一反彈點為，遷村安置計畫草案出爐後沒給考慮清楚的時間，就直接進入意願查估階段，但居民在填寫時如因建物補償不足，寫上反對或其他意見，竟也被當成是有效的同意，質疑市府根本是想盡快啟動遷村再添一筆政績。

高雄兩大遷村案紅毛港遷村、大林蒲遷村，都與陳其邁有千絲萬縷關係，陳2005年當代理市長時參與紅毛港案先期規畫，拍板定案遷村經費，市府才能全力執行，完成遷村交地作業。

陳其邁從韓國瑜被罷免後補選上市長，2022年連任幾無阻力，閣揆可能名單更多次點名他，政治行情持續上升，被視為民進黨南部派系共主，毫無意外是未來接班梯隊。此時此刻大林蒲遷村案是他無法逃避的考驗，如何順利、細緻地完成，兌現「任期內努力完成」的政治承諾，是一大挑戰。