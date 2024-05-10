大林蒲恐負債遷村 居民多項訴求

高雄市小港區大林蒲遷村案持續進行遷村意願調查，300名居民昨到高雄市議會拉布條陳情，痛批遷村草案不合理，目前建築成本高，若不提高補償會「負債遷村」，要求市府修改遷村計畫草案、開聽證會等。市長陳其邁說，有配套方案全面減輕居民遷村負擔，也會持續跟民眾做好溝通，讓遷村辦得更周延。

市府都發局指出，市長陳其邁上任後已主持4次大林蒲遷村說明會，當面與民眾溝通，並積極向中央爭取更優惠遷村條件，經費由原本的589億元提高到800億元，在遷村計畫書中保障居民財產權、居住生活權及社會權。

大林蒲遷村案啟動調查意願迄今13年，市府今年分批辦理63場遷村方案選擇意願調查，居民認為相關承諾完全變調，300名居民在里長帶領下到議會陳情，提出希望提高遷村補償、遷村不負債、遷村程序不合法要舉辦聽證會、持分者整合困難、公保地一坪換一坪等訴求；市府副秘書長陳盈秀出面接下陳情書。

議員陳麗娜說，近期遷村意願調查讓不少居民擔心，如果資格不符或補助不夠，將會負債遷村，市府應修正計畫，同時提升遷村預算。議員曾麗燕說，有很多民眾的需求，市府沒有聽進去。

有居民說，建物補償是加了拆遷獎勵金，才能達到一坪11萬元或12萬元，一旦遷村重建，目前1坪的建築成本將近15萬元，如果不提高補償只能借錢蓋房子，新房還沒蓋好就負債累累。

大林蒲居民、「要健康婆婆媽媽團」團長洪秀菊說，近幾個月市府的意願調查造成居民很多疑惑，居民最大的訴求是先建後遷，但大林蒲的遷村條件卻比桃園航空城的遷村條件還差，尤其市府一直強調有94%的人同意遷村草案，但她自己與很多鄰居都還沒同意，「市府不要忙著放消息」。

洪秀菊也說，遷村草案提到的補償限制細節眾多，都沒說明清楚，且一公布就馬上推動同意合約簽訂，形同詐騙居民，且遷村至今沒有聽證會而無法律約束，應開聽證會，保障居民的權益。