馬祖民俗文物館3、4樓整修完畢 18日起開放

馬祖民俗文物館3樓與4樓常設展區整修完畢，將於18日起重新對外開放。新規劃之常設展區，加入更多故事元素，讓遊客與鄉親全方位了解馬祖的深厚文化底蘊。

連江縣文化處今天開放中央社記者拍攝並發布消息指出，馬祖民俗文物館歷經5年籌畫施工，終於完成展區更新，其中，1樓與2樓已於去年開放參觀，新完工的3樓與4樓將於18日世界博物館日當天正式對外開放。

文化處指出，更新後的常設展區在布展內容上加入更多故事元素，如民眾口述影像、調查保存之文史資料、文物原件等，盼能帶給參觀民眾更多元的馬祖常民生活面向。

更新後3樓主題為「探索島嶼」，以介紹馬祖民俗與宗教信仰，包括以大型展示牆解說馬祖傳統禮俗、介紹主要廟宇之神祇，記錄民俗活動「擺暝」與「媽祖昇天祭」的影片等。此外，亦設有介紹馬祖當地報紙、出版物等展示區域，一窺民眾的日常生活。

4樓則以「戰地馬祖」為主題，整體空間設計融入軍事標語、軍事建築元素，從馬祖人耳熟能詳的「管教養衛」4字標語，解說馬祖軍管時期老百姓的日常，並搭配豐富的文物原件，多位民眾口述自身經歷的影片，以豐富互動內容，帶領觀眾揭開戰地政務的歷史軌跡。

文化處說明，馬祖民俗文物館的核心概念為「島嶼博物館」，各樓層串聯起馬祖史的時間線：1樓「島嶼地誌」了解地理與生態、2樓「島嶼生活」一窺先民生活樣貌與產業、3樓「探索島嶼」探索馬祖歲時民俗、4樓「戰地馬祖」感受戰地政務時的前線日常。

為慶祝馬祖民俗文物館完成更新並配合世界博物館日，文化處亦從18日起舉辦「馬祖島嶼博物館518系列活動」，包括民俗文物館公開「島」讀、南竿53據點開箱、金板境天后宮與橋仔五間排走讀、「發現第一人」亮島人特展等活動。

民眾可於連江縣文化處Facebook專頁「文化馬祖」查詢各活動內容。