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屏南快速道路可望9年完工 徐富癸開協調會盯進度

中央社／ 屏東縣9日電

恆春半島民眾期待已久的屏南快速公路，行政院核定可行性研究，後續將進行綜合規劃及環評，可望9年完工，立委徐富癸今天召開協調會，緊盯工程進度，盼如期進行。

徐富癸辦公室今天發布新聞稿指出，屏南快速道路的建設意義，除可以有效分離通過性及地區性交通，紓解屏南的交通瓶頸，補足恆春半島的生活圈道路、串聯景點的觀光產業道路，更重要的是提供一條可快速聯外的緊急防救災、醫療運送道路。

他說，在行政院通過可行性評估後，行政院長陳建仁4月9日也到屏東視察，可見中央及地方都很重視，透過會議緊盯進度推行，給屏東人被平等對待的機會、一條更快回家的路。

公路局南區養護工程分局長陳貴芳表示，在規劃設計廠商確定後，預計民國115年初完成綜合規劃及環評審查作業，後續用地取得需要縣政府大力支持。另外，涉及的環境影響評估及海岸管理法審查作業，也都將同步進行。

屏東縣政府交通旅遊處副處長倪國鈞則表示，縣府一定會全力配合，與中央各部會共同努力，朝目標邁進。

屏東縣政府 恆春 行政院

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