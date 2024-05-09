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小琉球垃圾清運流標9次 鄉長研判是某種「外力」嚇退廠商

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣琉球鄉因垃圾清運9次流標，堆置近600噸垃圾，縣環保局長顏幸苑今天親訪暫置場，13日將先行進場代清運，也要求公所深刻檢討流標原因。圖／屏東縣政府提供
屏東縣琉球鄉因垃圾清運9次流標，堆置近600噸垃圾，縣環保局長顏幸苑今天親訪暫置場，13日將先行進場代清運，也要求公所深刻檢討流標原因。圖／屏東縣政府提供

屏東縣琉球鄉公所垃圾清運連續9次流標，堆置近600噸垃圾，引發民怨，縣環保局長顏幸苑今天登島與鄉公所召開檢討會並親訪暫置場，她說，公所第10次招標定15日開標，但累積垃圾量太多，環保局13日將先行進場代清運；鄉長陳國在研判，廠商船運至鹽埔漁港時機具曾遭人破壞，憂心人身安全因而卻步，要請縣警局協助解決。

琉球鄉公所去年底起辦理垃圾清運招標案，連續9次流標，暫置場累積近600噸垃圾，起風時，下風處居民苦不堪言；縣周春米憂心15日開標的標案萬一流標，將影響島上居民健康並衝擊觀光旅遊業，指示環保局前往琉球鄉公所召開檢討協調會，必要時由環保局在警察局協助下進場清運，不讓琉球鄉陷入垃圾危機。

環保局長顏幸苑今天前往鄉公所召開檢討會，並在環境部科長鐘裕達和鄉長陳國在陪同下前往暫置場，現場雖有工作人員執行清潔消毒工作，但垃圾在高溫曝曬下，蒼蠅四處飛舞，散發陣陣惡臭，下風處村落居民都關起門窗。

顏幸苑搖頭表示，大家最擔心的是近600噸垃圾將危及居民健康及生活品質，第10次招標定15日開標，但暫置場每日持續產生5至10噸垃圾，環保保已備妥人員、機具緊急進場，13日先代清運垃圾，請鄉公所早晚務必消毒並進行垃圾分類，避免孳生傳染病及登革熱。

她強調，縣府雖為維護島民健康緊急協調進場代清運，但依據地方自治法，垃圾清運是地方鄉鎮公所的職責，鄉公所必須深刻檢討一再流標的原因，尤其環境部已明確表示，琉球鄉目前的垃圾轉運補助經費已是全國最高，為何與本島距離不遠，還是沒有廠商投標。

環境部環境管理署科長鐘裕達說，環境署原核定補助琉球鄉每噸單價4400元清運費，在縣環保局爭取下，已經將每噸單價調高至5000元，高於金門、澎湖等離島的單價，應是合理的價錢，鄉公所若在6個月內沒有發包，中央將收回經費。

陳國在說，去年底辦理公開招標至第3次流標後，每噸4400元清運費調高至5000元，應不是單價過低的問題，也力邀請廠商投標，推估廠商不願意投標原因，可能是過往機具曾遭人為破壞，有人身安全考量，因此卻步。對此，縣警局說，垃圾清運過程將派警力協助，貨船清運到鹽埔港也將設巡邏箱與監視器，確保過程順利。

屏東縣琉球鄉因垃圾清運9次流標，堆置近600噸垃圾，縣環保局長顏幸苑今天親訪暫置場，13日將先行進場代清運，也要求公所檢討流標原因。圖／屏東縣政府提供
屏東縣琉球鄉因垃圾清運9次流標，堆置近600噸垃圾，縣環保局長顏幸苑今天親訪暫置場，13日將先行進場代清運，也要求公所檢討流標原因。圖／屏東縣政府提供
屏東縣琉球鄉因垃圾清運9次流標，堆置近600噸垃圾，縣環保局長顏幸苑今天親訪暫置場，13日將先行進場代清運，也要求公所檢討流標原因。圖／屏東縣政府提供
屏東縣琉球鄉因垃圾清運9次流標，堆置近600噸垃圾，縣環保局長顏幸苑今天親訪暫置場，13日將先行進場代清運，也要求公所檢討流標原因。圖／屏東縣政府提供

琉球 環保局長 環境部

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