高雄茶葉、香瓜及西瓜 農損救助即日起受理

今年初氣候不穩，桃源區及那瑪夏區茶葉出現駐芽及發芽率不佳，4月下旬強降雨也讓採收中的香瓜、西瓜受損，農業部公告納入農產業天然災害現金救助及低利貸款，今天起至20日受理申報。

高雄市農業局今天新聞稿表示，高雄市茶樹在桃源區有68公頃及那瑪夏區有37公頃，受到年初乾旱影響茶葉出現駐芽及發芽率不佳等現象，災損3成。

此外，香瓜在橋頭區有69公頃、岡山區37公頃及路竹區24公頃；西瓜在路竹區有55公頃、岡山區10公頃，則受4月下旬強降雨雨影響，使得正值採收期的香瓜及西瓜果實水傷，造成香瓜災損3到5成、西瓜災損2到3成。

經各公所通報農損，市府農業局爭取農產業天然災害現金救助及低利貸款，農業部公告高雄市今天起至5月20日止（假日不休息）受理農民申報。

農業局說明，農業局已爭取10項作物救助，包含全市玉荷包、黑葉荔枝、龍眼、青梅及改良種芒果，及水蜜桃（那瑪夏區）、土芒果（茂林區）、茶（那瑪夏及桃源）、香瓜（岡山、橋頭及路竹區）及西瓜（岡山、路竹區），後續也會儘速完成有關災損勘查，協助農民減輕損失。

農業局表示，在桃源區及那瑪夏區種植茶葉或在岡山區、路竹區及橋頭區種植香瓜，或在岡山區及路竹區種植西瓜且受災損失達2成以上的農民，可申請現金救助，香瓜每公頃救助新台幣8萬元、西瓜每公頃6.2萬元、茶葉每公頃5.5萬元。

農民可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並於20日前持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，農民復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。