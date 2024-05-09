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屏東皮蛋外銷日本封櫃 2024年有望達200萬顆

中央社／ 屏東縣9日電

屏東縣府攜手浤良食品參加東京國際食品展，順利談成訂單，今天舉行皮蛋外銷日本封櫃儀式，首批8萬顆，海運預計2週後日本超市買得到，今年外銷日本市場有望達200萬顆。

屏東是養鴨大縣，162場共計81萬隻蛋鴨，每年生產1億8000萬顆蛋，年產值逾新台幣9億元；浤良食品有22萬隻蛋鴨，每年生產8000萬顆蛋，占屏東將近一半產量。

縣府輔導浤良食品生產的皮蛋，今年參加東京國際食品展後，獲得日本業者青睞，與神戶物產集團談成20呎櫃560箱皮蛋訂單，以海運方式運往關東地區橫濱港，今天舉行「2024屏東蛋品外銷日本封櫃」記者會，後續有望再繼續增加訂單出口至關西地區神戶港。

縣長周春米會中表示，屏東縣是全台鴨蛋生產最多的縣市，浤良食品在屏東已經營30多年，是頗具規模食品加工廠，獲得屏東消費者支持，也外銷至美國、加拿大、澳洲、新加坡、菲律賓及紐西蘭等國家，期盼屏東鴨蛋產品可以推廣到世界各地的華人及各個國家民眾品嚐。

浤良食品總經理歐陵合指出，這次出口日本的皮蛋原料使用屏東在地國寶鴨生產的動福鴨蛋，蛋鴨以圈飼方式飼養，降低飼養密度，建立高生物安全的圍網，讓蛋鴨住得好、吃得好、睡得好，今年有望外銷日本達200萬顆。

縣府提及，浤良食品前身為浤良蛋行，創立於民國54年，最初有鑑於人力檢測蛋殼裂縫須靠經驗及家庭工廠式人力資源有限，從1990年代開始與各方研究單位合作，靠蛋殼敲擊後的聲波反應，研發自動檢測機器，不斷校正下，把檢測準確度從80%調升至98%以上，解決人力短缺問題，也有產量足夠外銷。

屏東縣 日本 皮蛋

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