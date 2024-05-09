屏東縣提早邁入超高齡社會 縣府串聯5所大專院校啟動長照平台

台灣今年人口步入負成長後，預估於明年進入超高齡社會，長照服務需求也促使長照服務產業成為熱門產業，屏東縣目前老年人口比率已突破20%，提早邁入超高齡社會，為精進拓展長照服務產業鏈，穩健服務體系，培育生力軍，縣府主動媒合串聯縣內5所大專院校及390家長照特約機構，透過產官學跨域合作，打造高齡友善共生的生活圈。

縣府今天邀產官學界代表在縣府大廳舉辦「長照生力軍產官學交流平台」啟動會，縣長周春米說，屏東縣已邁入超高齡社會，去年3月1日成立長照處，將長照往更全面的方向邁進，長照人才的培育更顯得重要，感謝屏東科技大學、屏東大學、大仁科技大學、美和科技大學、慈惠醫專等5所大專院校，成為孕育長照人才的搖籃，盼長照不單是照顧長輩，更能成為屏東另個新產業亮點。

她說，人口老化長照是全球普遍的問題，長照服務產業也成為熱門產業，縣府扮演媒合角色，串聯縣內5所大專院校及390家長照特約機構跨域產官學協力合作，以實習場域結合、業界參訪鏈結、業界講師媒合、在地就業留才及照護品質提升5個方向，讓相關科系學生透過實習及參訪了解長照服務不同的工作環境、作業規範及產業樣貌，深化對長者服務的認識，提升投入長照工作意願也期使在地就業生活。

縣府長照處長陳桂敏表示，縣府從在地人才培育、精準長照服務、社福整合照顧、醫養結合共照、專業創新照顧及民眾有感宣導等方向規畫政策推動。過往學校到長照機構實習及參訪或引進業界講師授課，多是老師運用個人人脈促成實習及參訪的場域，踏入長照服務產業的畢業生，業界擔憂無法務實致用，因此在人才培育上，縣府扮演媒合角色，透過需求調查後提供學校端所需的長照實習場域、業師進入課堂講習長照實務經驗等，促進產學合作模式，養成長照產業生力軍。