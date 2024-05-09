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美濃運動中心辦活動不給上廁所 運發局：督導廠商改善

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市美濃運動中心委外經營，日前發生辦理賽事卻不讓選手家屬上廁所。記者蔡世偉／攝影
高雄市美濃運動中心委外經營，日前發生辦理賽事卻不讓選手家屬上廁所。記者蔡世偉／攝影

自從澄清湖棒球場發生台鋼總教練洪一中被鎖地下停車場事件後，各地公共運動場館設施的管理問題引發討論，議員林義迪也針對選區內的美濃運動中心、旗山特色遊戲場等設施提出相關管理出現問題。運發局長表示，因為局處人力不足未來仍會以委外經營為主，但會加強督導。

林義迪表示，日前美濃運動中心舉辦比賽，卻發生參加選手的家屬想上廁所不得其門而入，位於旗山運動場一角的特色遊戲場，平時就是當地民眾扶老攜幼的運動、遊戲場所，假日更是人滿為患，也因此有些地方草皮被踩得禿光光，卻一直沒人去處理，觀感奇差。

運發局坦言，目前運動中心不停地蓋，但市府相關管理人力缺乏，目前都朝委外經營，未來也會加強監督管理。對於議員提及民眾遭拒絕上廁所一事，運發局長侯尊堯表示，已經督促廠商要配合，服務地方民眾。

廁所 林義迪 運動

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