快訊

沈建宏「雙手合十」回應前女友道歉文 坦言「結婚了也是離婚收場」

昔疫情時患難見真情 今立陶宛恐扛不住中國大陸壓力

泰勒絲高雄開唱？陳其邁：有機會是2年後

中央社／ 高雄9日電
高雄市長陳其邁今被問及，美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）是否可能高雄開唱。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影
高雄市長陳其邁今被問及，美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）是否可能高雄開唱。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）是否可能高雄開唱，高雄市長陳其邁今天在高雄市議會答詢說，他判斷有機會是2年後，當然希望單獨到高雄，但通常是列入全球巡迴站點。

民主進步黨籍高雄市議員湯詠瑜質詢時追問是否已在爭取、接洽，「連日子都算好了嗎？」陳其邁表示，樂團五月天主唱阿信也曾問他能否邀泰勒絲，但這議題很敏感，台灣或亞洲其他國家都很關注，大家一起努力，如果泰勒絲能訪台，「我想是舉國歡騰」。

他說，台灣唯一最適合場地在高雄，各方面配合都很有經驗，「在亞洲周邊國家裡，我們是相當好的場域」。高雄國家體育場可同時容納約5.5萬人，且通過多場大型演唱會壓力試驗，台灣沒其他場館符合這樣的要求。

陳其邁表示，場館每年要不斷演練，包括突發事件狀況應對，這些知名樂團、歌手是國際矚目焦點，安全最重要，逃生、消防與避難設備等軟、硬體服務要完備。

此外，陳其邁說，演唱會有很多細節，要符合不同團體需求，像英國樂團酷玩（Coldplay）很注重綠能永續，要滿足條件、全方位到位，否則即使免租金也不造訪。

樂團 陳其邁

延伸閱讀

300居民抗議大林蒲遷村不公 陳其邁：已94%居民贊成

泰勒絲不停戰 金卡戴珊怕了？被爆：全家人都很擔憂

【即時短評】後陳其邁時代延攬蘇系大將 「邁盟」動見觀瞻

接替「小英男孩」花敬群 準內政部政次董建宏：陳其邁鼓勵勇於一試

相關新聞

300居民抗議大林蒲遷村不公 陳其邁：已94%居民贊成

大林蒲遷村案引發居民疑慮，今天上午有300人到高雄市議會，希望向出席市政總質詢的高雄市長陳其邁陳情，期盼提高補助，實踐當...

屏東縣提早邁入超高齡社會 縣府串聯5所大專院校啟動長照平台

台灣今年人口步入負成長後，預估於明年進入超高齡社會，長照服務需求也促使長照服務產業成為熱門產業，屏東縣目前老年人口比率已...

泰勒絲高雄開唱？陳其邁：有機會是2年後

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）是否可能高雄開唱，高雄市長陳其邁今天在高雄市議會答詢說，他判斷有機會是2...

美濃運動中心辦活動不給上廁所 運發局：督導廠商改善

自從澄清湖棒球場發生台鋼總教練洪一中被鎖地下停車場事件後，各地公共運動場館設施的管理問題引發討論，議員林義迪也針對選區內...

屏東縣人口數創近55年來新低 520結婚周戶政繳盡腦汁送好禮

屏東縣近年人口如溜滑梯般直直落，上月跌至創近55年來新低的79萬2856人，縣府為鼓勵年輕人成家、生子，去年推出生育津貼...

影／左營國中舊校地捨公園做大學用地 環團質疑陳其邁跳票

高雄市長陳其邁2021年曾承諾將左營國中舊校地作為公園，不過因台積電設廠，傳可能轉成清華大學用地，民團為此今天前往議會質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。