泰勒絲高雄開唱？陳其邁：有機會是2年後

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）是否可能高雄開唱，高雄市長陳其邁今天在高雄市議會答詢說，他判斷有機會是2年後，當然希望單獨到高雄，但通常是列入全球巡迴站點。

民主進步黨籍高雄市議員湯詠瑜質詢時追問是否已在爭取、接洽，「連日子都算好了嗎？」陳其邁表示，樂團五月天主唱阿信也曾問他能否邀泰勒絲，但這議題很敏感，台灣或亞洲其他國家都很關注，大家一起努力，如果泰勒絲能訪台，「我想是舉國歡騰」。

他說，台灣唯一最適合場地在高雄，各方面配合都很有經驗，「在亞洲周邊國家裡，我們是相當好的場域」。高雄國家體育場可同時容納約5.5萬人，且通過多場大型演唱會壓力試驗，台灣沒其他場館符合這樣的要求。

陳其邁表示，場館每年要不斷演練，包括突發事件狀況應對，這些知名樂團、歌手是國際矚目焦點，安全最重要，逃生、消防與避難設備等軟、硬體服務要完備。

此外，陳其邁說，演唱會有很多細節，要符合不同團體需求，像英國樂團酷玩（Coldplay）很注重綠能永續，要滿足條件、全方位到位，否則即使免租金也不造訪。