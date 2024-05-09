300居民抗議大林蒲遷村不公 陳其邁：已94%居民贊成

大林蒲遷村案引發居民疑慮，今天上午有300人到高雄市議會，希望向出席市政總質詢的高雄市長陳其邁陳情，期盼提高補助，實踐當初允諾的無負債遷村。市府由副秘書長陳盈秀出面接下陳情書。陳其邁接受媒體聯訪時說，會盡量溝通。

高雄市小港區大林蒲地區300位居民今天在里長帶領下，到高雄市議會陳情，表達對大林蒲遷村計畫草案的不滿，要求高雄市政府正視遷村草案不公平之處，修正大林蒲遷村草案、提高遷村補償、並召開聽證會。

陳其邁說，大林蒲遷村案，市府會以保障民眾的財產權、生活權和社會權為基礎，未來在大林蒲預定地會有相關公共設施，來滿足鄉親的生活需求；市府持續以1對1來調查意願，就居民本身的權益來做說明。

陳其邁表示，已有94%的居民贊成遷村的規劃，民眾也有陸續反映一些個別的問題，譬如說有一些持分、共有等等的這些私權爭議的事項，市府會蒐集民眾不同的意願，讓遷村辦得更周延，也會持續跟民眾做好溝通。

對於補助經費是否會再提高？陳其邁說，配套方案是全面減輕民眾負擔，包括以全新的現有價格估算建築物成本來補償，譬如原本是鋼筋水泥，就以新的鋼筋水泥價格估算跟補償，建地的部分是1坪換1坪。

陳其邁說，如我有住戶需求，也有相關租金補貼，能夠加碼照顧較弱勢民眾的生活，整體配套方式，當然除了補助金之外，也有其他不同配套，讓民眾搬家時能夠減輕負擔。