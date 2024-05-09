影／左營國中舊校地捨公園做大學用地 環團質疑陳其邁跳票

高雄市長陳其邁2021年曾承諾將左營國中舊校地作為公園，不過因台積電設廠，傳可能轉成清華大學用地，民團為此今天前往議會質疑市長陳其邁跳票，指蓮池潭觀光風景區每年遊客多達540萬，觀光產值高達百億，設為大學校區恐衝擊觀光，都發局長吳文彥回應，這塊地的應用有很多不同意見，全案尚在內政部審議中。

森林城市協會理事長莊傑任表示，市府可供清大設校的土地眾多，像台積電廠區周邊尚有土地、高雄大學亦有閒置校地，沒必要非得犧牲風景區的綠地引進頂尖大學，且未來大學進駐，以文大用地的容積率與建蔽率標準來計算，可蓋出約5.8萬坪的室內建坪，比起市府原本承諾的公園用地（建蔽率15，容積率45）建築量體爆增5.5倍！大學開發的強度不亞於住商用地，對風景區景觀很難不破壞。

吳文彥表示，都市計畫變更程序前，都會受理各方意見，做為公園只是選項之一，內政部還在審議當中。他進一步表示，舊左營國中場域會做好綠地保存、天際線保留，做好校園公園化設計，這裡是校地，建蔽率為40％、容積率200％，基本上校園設計會維輕量體的開發，屬於開放空間。

吳文彥也說，清大、交大高雄分部進駐左營國中舊校地於去年底決定，內政部審議土地應用時，各界意見非常多，內政部都委會建議邀請清大、交大來設校，選址過程有2塊地供選擇，高市府認為在校園公園化的共融設計上，各方意思應都可獲得滿足。