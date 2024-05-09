「拒絕負債遷村」大林蒲300居民怒吼 要陳其邁實踐承諾
高雄市小港區大林蒲遷村案爭議延燒！居民不滿遷村草案不公平，新屋蓋好前居民就先背債，今天上午有300人到市議會陳情，大喊：「修正大林蒲遷村草案」、「召開聽證會」、「提高遷村補償」，要求市長陳其邁實踐當初說明會允諾的無負債遷村，市府由副秘書長陳盈秀出面接下陳情書。
高雄市議員陳麗娜說，大林蒲的居民發現很多遷村條件還沒講好，市府就開始做遷村意願調查，居民對調查後是否就定案感到擔心，很多長輩認為遷村辦公室的解釋不夠清楚，計畫不夠滿足遷村要件，今天才來向陳其邁抗議。
健康婆婆媽媽團團長洪秀菊說，大林蒲遷村4次說明會中提到土地歸戶、公保道路用地、少坪數增購置15坪的承諾完全變調，限制細節眾多，卻都沒有說明清楚，草案理應讓居民有充足的時間去閱覽去了解，才進行意願同意簽署，但卻在公布就馬上推動同意合約簽訂，形同詐騙居民；遷村至今沒有聽證會而無法律約束，應召開聽證會，保障居民的權益。
高雄市港都前進發展協會理事長湯茹婷說，大林蒲受到產業發展污染已久，這片土地確實已經不宜居住，2022年中油爆炸後，陳其邁市長在廠房旁承諾任期內會完成遷村，然而4次說明會結束了，居民的意見反映仍石沉大海，市府就開始要求居民簽屬遷村意願同意書，簡直是要居民在負債千萬搬家與無家可歸中選擇。
鳳林里張校銘里長說，沿海六里為了高雄的發展被迫遷村，市政府應依遷移地的土地取得成本讓民眾增購，並且應該公開透明的公布土地取得成本，不要把沿海六里住戶當傻子，說要無負擔遷村，卻先讓住戶背債購地。
龍鳳里黃文裕里長說，有非常多的住戶早期持有土地時，民國63年因應都市計畫的規劃，將私有土地劃設為公共設施保留地，簡稱公保地，導致居民不能蓋不能賣也不能用，至今已經超過50年，依照目前遷村草案的規定，公保地道路用地1坪換1坪限制項目很多，實際能夠換坪的案例寥寥可數，而其他公保地實際徵收價格標準也沒有說明清楚，造成一樣的公保地卻有不一樣的處理方式，對於民眾來說非常不公平。
鳳森里陳信雄里長說，反對協力造屋，真的照顧沿海六里應該要拿出誠意，先造鎮讓大家可以搬遷直接入住，遷村草案的賠償金額根本不足以居民蓋回原建物坪數，勢必要住戶蓋好房屋前就先背債。
鳳興里洪富賢里長說，現行遷村草案的規定，若家族持分的土地一個人要換現金可以，但要持分各自歸戶卻需要全數所有權人同意，「規範過於嚴苛」。大林蒲有許多世居家族繼承的土地，持分人甚至多達50多人，只要1個所有權人不同意，整塊土地無法完整切割歸戶，連帶造成里民要整合多筆土地以達到足夠換屋或蓋房條件的權利遭到剝奪。
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