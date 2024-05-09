「拒絕負債遷村」大林蒲300居民怒吼 要陳其邁實踐承諾

高雄市小港區大林蒲遷村案爭議延燒！居民不滿遷村草案不公平，新屋蓋好前居民就先背債，今天上午有300人到市議會陳情，大喊：「修正大林蒲遷村草案」、「召開聽證會」、「提高遷村補償」，要求市長陳其邁實踐當初說明會允諾的無負債遷村，市府由副秘書長陳盈秀出面接下陳情書。

高雄市議員陳麗娜說，大林蒲的居民發現很多遷村條件還沒講好，市府就開始做遷村意願調查，居民對調查後是否就定案感到擔心，很多長輩認為遷村辦公室的解釋不夠清楚，計畫不夠滿足遷村要件，今天才來向陳其邁抗議。

健康婆婆媽媽團團長洪秀菊說，大林蒲遷村4次說明會中提到土地歸戶、公保道路用地、少坪數增購置15坪的承諾完全變調，限制細節眾多，卻都沒有說明清楚，草案理應讓居民有充足的時間去閱覽去了解，才進行意願同意簽署，但卻在公布就馬上推動同意合約簽訂，形同詐騙居民；遷村至今沒有聽證會而無法律約束，應召開聽證會，保障居民的權益。

高雄市港都前進發展協會理事長湯茹婷說，大林蒲受到產業發展污染已久，這片土地確實已經不宜居住，2022年中油爆炸後，陳其邁市長在廠房旁承諾任期內會完成遷村，然而4次說明會結束了，居民的意見反映仍石沉大海，市府就開始要求居民簽屬遷村意願同意書，簡直是要居民在負債千萬搬家與無家可歸中選擇。

鳳林里張校銘里長說，沿海六里為了高雄的發展被迫遷村，市政府應依遷移地的土地取得成本讓民眾增購，並且應該公開透明的公布土地取得成本，不要把沿海六里住戶當傻子，說要無負擔遷村，卻先讓住戶背債購地。

龍鳳里黃文裕里長說，有非常多的住戶早期持有土地時，民國63年因應都市計畫的規劃，將私有土地劃設為公共設施保留地，簡稱公保地，導致居民不能蓋不能賣也不能用，至今已經超過50年，依照目前遷村草案的規定，公保地道路用地1坪換1坪限制項目很多，實際能夠換坪的案例寥寥可數，而其他公保地實際徵收價格標準也沒有說明清楚，造成一樣的公保地卻有不一樣的處理方式，對於民眾來說非常不公平。

鳳森里陳信雄里長說，反對協力造屋，真的照顧沿海六里應該要拿出誠意，先造鎮讓大家可以搬遷直接入住，遷村草案的賠償金額根本不足以居民蓋回原建物坪數，勢必要住戶蓋好房屋前就先背債。