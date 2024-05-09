快訊

影／角頭與警局長「魚翅宴」惹議 黃清源日前遭拘捕畫面曝光

客戶到銀行辦事到一半「長毛貓突然從窗口流出」員工曝牠真的是來工作的

證件拿出來！ 2024母親節樂園優惠快追 2大樂園「媽媽免費」、這1家「只要1元」

清大擬左營設分部 市府：公園化設計保留綠地天際線

中央社／ 高雄9日電

清華大學擬到高雄舊左營國中校地設立分部，森林城市協會等民間團體今天指出，選址不應犧牲觀光風景區綠地；市府都發局長吳文彥說，會保留綠地及天際線，做好校園公園化設計。

森林城市協會等民間團體今天到高雄市議會召開記者會，要求市府重新評估舊左中校地使用情形。森林城市協會指出，清大到高雄是好事，但選址不應犧牲觀光風景區綠地；大學進駐開發，很難不對風景區的自然景觀造成破壞。

森林城市協會理事長莊傑任表示，市府手上可供清大設校的土地眾多，如高雄大學閒置校地、台積電廠區周邊土地與文資建物，沒有非得犧牲觀光風景區的綠地，才能引進頂尖大學。

高雄市公民監督公僕聯盟理事長陳銘彬表示，陳其邁曾於2021年公開承諾舊左中要作為公園，但現在卻要變成清大用地，讓人詫異，「承諾怎能說變就變？」

對此，吳文彥出面回應表示，舊左中校地會保留綠地及天際線，做好校園公園化設計；舊左中校地本來就是學校土地，在規劃校園設計時，會維持比較輕量體開發，且校區將屬於開放空間。

都發局表示，舊左營國中校地目前仍為觀光發展特定專用區，都市計畫變更程序仍在內政部審議中，在地里長也大力支持清華大學在此地設立分部。

都發局指出，校地未來開發，市府也會透過都市設計審議及相關配套，全力保留蓮池潭景觀天際線，並持續推動北高雄山河生態廊帶系統縫合計畫，以串聯半屏山與蓮池潭。

校地 清大

延伸閱讀

清大分部擬落腳左營國中舊校地 里長聯誼會支持、民團憂綠地縮減

高雄推住宅資訊整合平台 查詢社宅訊息更便利

清大、陽明交大左營擬設分校 專家學者：城市轉型契機

永達校地閒置10年 屏縣府將以3.1億分兩期價購再活化

相關新聞

「拒絕負債遷村」大林蒲300居民怒吼 要陳其邁實踐承諾

高雄市小港區大林蒲遷村案爭議延燒！居民不滿遷村草案不公平，新屋蓋好前居民就先背債，今天上午有300人到市議會陳情，大喊：...

影／左營國中舊校地捨公園做大學用地 環團質疑陳其邁跳票

高雄市長陳其邁2021年曾承諾將左營國中舊校地作為公園，不過因台積電設廠，傳可能轉成清華大學用地，民團為此今天前往議會質...

左岸花海綻放 已成屏東後花園

高屏舊鐵橋橫跨高屏溪兩岸，是熱門打卡地標，屏東縣左岸高屏溪協會向經濟部水利署第7河川分署認養河濱公園約1.4公頃土地，與...

大樹舊鐵橋少人氣 僅存攤商將撤

高屏溪左、右兩岸兩樣情！1913年完工的下淡水溪鐵橋（高屏溪舊鐵橋）為國定古蹟，曾是亞洲最長鐵橋，高雄端的橋上天空步道與...

高雄標線人行道 汽機車違停嚴重

高市前鎮區瑞隆路兩側店家林立，畫設800公尺長標線人行道昨完工，畫出寬1.2公尺行人專用道，路幅縮小，仍有汽機車違停，行...

琉球跨海清運再沒人標 「縣府進場」

屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運作業連續9次流標，昨天第10次公告招標作業，縣長周春米憂萬一再流標，將影響島上居民健康及衝擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。