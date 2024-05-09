高雄標線人行道 汽機車違停嚴重

高市前鎮區瑞隆路兩側店家林立，畫設800公尺長標線人行道昨完工，畫出寬1.2公尺行人專用道，路幅縮小，仍有汽機車違停，行人須走在車道上，相當危險。有行人表示，畫人行道但因違停並不好走。路旁店家表示，畫人行道後影響生意。交通局表示，未來評估畫設斜插式停車格，取代垂直車道的停車格。

高市有91處畫設標線人行道，總長約8.9公里，這次畫設瑞隆路是最長的一段。瑞隆路寬16.5公尺，人車潮多；交通局畫設1.2到1.5公尺寬的標線人行道後引發討論，停車問題爭議最大。

走在瑞隆路上，沒幾步就有違停汽機車占據，民眾質疑「車要停哪？」高雄市行人路權促進會理事長林于凱表示，人行道外畫白線的地方可以臨時停車，就直接停白線就好了。交通局解釋，人行道外畫白線處都有設計內凹式停車空間，可停汽車或機車。

林姓居民表示，瑞隆路本就少有停車格，車輛亂停，希望畫設停車格減少違停。王姓店家說，不贊成畫停車格，因為畫停車格後有的車會長時間占據，影響生意。