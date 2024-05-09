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琉球跨海清運再沒人標 「縣府進場」

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運作業連續9次流標，昨天第10次公告招標作業，縣長周春米憂萬一再流標，將影響島上居民健康及衝擊旅遊，緊急邀相關單位研議對策，要求環保局今9日到琉球鄉公所與鄉長陳國在召開檢討協調會，必要時由環保局在警察局協助下進場清運，不讓琉球鄉陷入垃圾危機。

小琉球垃圾清運由環境部補助經費，委託環保公司跨海清運至崁頂焚化場處理，去年底鄉公所辦理新年度垃圾清運招標作業，但到今年2月底舊約截止，招標作業均流標。5月7日鄉公所第9次招標開標，雖然在環保局爭取，環境部將每公噸清運費補助由每公噸4500元提高到5000元，仍再流標。

島上垃圾暫置垃圾暫存場，累積500多公噸垃圾，鄉公所昨天再辦第10次公告招標，周春米請環保局、民政處、警察局、交通旅遊處等單位提前研商。

周春米除責成環保局加強垃圾暫置場環境衛生和消毒，若第10次垃圾清運招標作業又流標，要求環保局、警察局務必了解流標原因，尤其垃圾清運成本已提高1成，符合離島清運成本，為何仍無廠商投標，是否有其他因素。

環保局表示，今天到琉球鄉公所與鄉長陳國在召開檢討協調會，必要時由警局協助維持秩序，環保局緊急僱工僱船進場清運。

小琉球 環保局 警察

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