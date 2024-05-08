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馬祖高雄包機 民航局：需協調航空公司運能

中央社／ 連江8日電

立法院交通委員會今天前往馬祖考察，並與連江縣府舉辦座談會。縣府於會中積極爭取馬祖大橋、馬祖高雄包機等建設，獲相關部會回應表示新內閣上任後將持續推動。

立法院交通委員會考察團，由召委陳雪生領軍，包括民眾黨籍立委林國成、國民黨籍立委邱若華，在交通部長王國材等官員陪同下，今天上午抵達馬祖南竿展開2天1夜的視察行程。

今天下午與連江縣政府的交通暨觀光建設座談會上，縣府拋出馬祖大橋興建、馬祖高雄包機、芹壁停車場擴建案等議題，盼中央能給予經費支持。縣長王忠銘會中強調，連江縣自籌款比例僅佔年度預算約8%，財政高度依賴中央，由衷感激中央願意給予，立委願意協助爭取。

王國材致詞時強調，榮幸卸任前仍有機會抵馬祖考察，馬祖是世界級的觀光勝地，所以他任內十分支持相關建設，而馬祖大橋的推動只剩最後一哩路，「革命尚未成功，同志仍須努力」。

至於地方期待的馬祖至高雄包機，陳雪生要求觀光署、民航局需積極與航空業者及南部旅遊業者協調，並請中油給予飛機在馬加油的油罐車等設備支援，力求促成包機能於9月開航。他更強調，包機不僅能帶來觀光客，更能讓在馬服役的南部軍人返鄉之路更順暢。

民航局長何淑萍答覆，現階段徵詢航空公司，均無法具體承諾運能，華信航空有提到因飛機須從台北飛至高雄才能與馬祖對飛，運能方面難以調度。後續再協調航空公司給予協助，但要到520新內閣上任後，才會有較明確答案；待飛機有著落後，再來討論票價等問題。

立法院交通委員會考察團明天將繼續前往北竿機場、南竿北海遊憩區與官帽山地質公園等地，考察交通與觀光建設。

立法院 考察 馬祖

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