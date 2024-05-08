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建置復育種原庫 澎湖白沙閒置魚塭移植5000株海草

中央社／ 澎湖縣8日電

農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心今天利用白沙港子社區海岸潮間帶，以及閒置魚塭進行5000株海草移植，為「潮間帶海草復育種原庫」建置跨出成功第一步。

澎湖漁業生物研究中心下午在港子活動中心及港子海草復育區，偕同中國信託金融控股股份有限公司、港子社區與鎮海國中同學，下午配合海水退潮時辦理海草復育活動。

農業部水產試驗所與中信金控今年3月28日簽約「澎湖海草床復育」計畫，澎湖中心藉由這項計畫推行，同時規劃建立「潮間帶海草復育種原庫」，供未來澎湖適合海草生長的潮間帶復育種原。

澎湖中心主任謝恆毅指出，全球海草床流失有加速趨勢，海草床修護與養護刻不容緩。從國外進行海草復育案例來看，仍以移植草體植株方法較具成效，但移植過程中需挖移海草塊，如未詳盡規劃將對原海草床易造成擾動或流失等壓力。

謝恆毅表示，海草復育種原庫利用原有魚塭海堤，可有效保護移植海草免受海浪擾動並穩定生長。但魚塭因長年未使用，底質多偏泥質沙地，因此在海草移植前(4月19日至24日)，澎湖中心偕同鎮海國中師生與港子社區民眾，將淤積海草床上海沙，以接力方式移入魚塭內，改善海草復育棲地底質，讓「潮間帶海草復育種原庫」建置跨出成功第一步。

澎湖中心新聞稿表示，在中信金控經費支助下，在白沙鄉公所委由港子社區代管的潮間帶閒置魚塭中進行海草復育，規劃建置「潮間帶海草復育種原庫」，未來將培育卵葉鹽草、單脈二藥草及甘草海草等幼苗共5000株以上(面積達50m2)，做為未來澎湖各潮間帶適合海草復育區域種原，減少使用天然海草床作為海草復育來源，降低天然海草床擾動，並提高海草復育成功率。

復育 潮間帶 澎湖

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