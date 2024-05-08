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高雄老年人口近2成 舊國小校舍ROT打造長照園區

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
鼓山區長期照顧服務園區願景圖。圖／高雄市衛生局提供
鼓山區長期照顧服務園區願景圖。圖／高雄市衛生局提供

高雄市老年人口比例19.34%，高於全國平均值18.58%，為因應高齡化衝擊，市府爭取促參案，將閒置舊中山國小校園，採ROT+BOT方式建構鼓山區長照服務園區，今日完成簽約，將打造日照中心、住宿式長照等機構。

中山國小2016年遷校，閒置校舍由鼓山警分局暫借用，現已騰空規畫為長照園區。舊校區總面積4.6公頃，採促參方式媒合民間投資，2棟舊校舍規畫住宿式長照機構、團體家屋、日間照顧中心、失智社區服務據點、巷弄長照站等，提供社區醫療及居家服務。

今日由高雄市副市長林欽榮，與福睿長照社團法人董事長吳孟育簽約，此案金額5.21億元，是全國金額最高的長照促參案。日間照顧中心預計2026年6月底前營運，住宿式長照機構2029年6月底前營運。

林欽榮表示，高雄市老年人口數52萬9189人，市長陳其邁一上任就指示規畫舊中山國小為長照園區，不僅能活化舊校區，並加速長照資源布建，滿足市民長照需求，落實在地安老。

財政部促參司長李建賢表示，此園區針對失智症患者需求設立，而且採ROT，不足部分再採BOT，引進民間團隊投資興建，沒有用到政府經費，對市府財政幫助很大。

除長照外，校區也設立非營利幼兒園、社會局親子館、公共托嬰中心等，另有鼓山運動中心及匹克球場，供高雄市民運動，讓社區可以老少共融。

鼓山區長照服務園區促參案採ROT+BOT方式，今日簽約。記者潘奕言／攝影
鼓山區長照服務園區促參案採ROT+BOT方式，今日簽約。記者潘奕言／攝影
鼓山區長照服務園區促參案，今日由高雄市副市長林欽榮（左）與福睿長照社團法人董事長吳孟育簽約。記者潘奕言／攝影
鼓山區長照服務園區促參案，今日由高雄市副市長林欽榮（左）與福睿長照社團法人董事長吳孟育簽約。記者潘奕言／攝影

老年人口 長照 高雄市

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