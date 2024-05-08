高雄橋頭科學園區挖土機翻覆 司機重傷不治！工地被勒令停工

高雄市燕巢區橋頭科學園區今天下午發生工安意外！邱姓男子駕駛挖土機在工地挖導溝時，挖土機突然翻覆滑入導溝，邱男被挖土機壓傷，救護人員到場將失去意識的邱男送醫急救，但仍因傷重不治。南科管理局表示，初步認定業者違反營造安全衛生設施標準，已勒令工地停工並將依法裁罰，罰金最高30萬元。

警方表示，邱姓男子（45歲）今天下午2時許，在燕巢區四林路、海峰路一處工地，駕駛挖土機挖掘導溝時，挖土機突然傾倒進導溝，邱男被挖土機壓傷，失去意識，救護人員獲報到場將邱男送醫急救。

南科管理局表示，現場位於橋頭科學園區範圍內，目前正在整地、興建公共設施，今天下午邱男駕駛挖土機在現場挖掘導溝時，疑因土壤鬆動，挖土機滑進深度約3公尺的導溝，邱男被壓傷送醫，但急救後仍未能搶回一命。

南科管理局說，案發後立刻派人到場勞檢，初步認定業者違反營造安全衛生設施標準，已勒令工地停工並依法裁罰，罰金最高30萬元。