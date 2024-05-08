聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄瑞隆路畫設標線人行道！汽機車違停占用嚴重 交通局：短期內以勸導為主
高雄市前鎮區瑞隆路近日畫設800公尺長的標線行人道，引發正反意見。爭議最大的停車問題，交通局表示，有畫設內凹式停車空間，無論停汽車或機車，慢車道都還有足夠行駛空間。至於後續要不要畫設停車格，因正反意見都有，仍待與地方溝通討論。
高雄市目前有91處畫設標線人行道，總長約8.9公里，這次畫設的瑞隆路是最長的一段。瑞隆路寬16.5公尺，人車潮多、商家林立十分熱鬧；交通局畫設1.2到1.5公尺寬的標線人行道後引發討論，爭議最大的就是停車問題。
目前走在瑞隆路上，沒幾步就能看到違停汽機車，直接占據已畫設的人行道。有民眾質疑「車要停哪？」對此高雄市行人路權促進會理事長林于凱表示，人行道外畫白線的地方可以臨時停車，就直接停白線就好了。
交通局解釋，人行道外畫白線處都有設計內凹式停車空間，可停汽車或機車。停車空間含慢車道共3.8公尺寬，即使停了汽機車，慢車道也還有1.8至2公尺寬，符合寬1.5公尺以上規定，足夠車輛行駛。
交通局表示，短期內仍會配合警方，以宣導、勸離方式讓民眾不要違停，至於何時開始執法取締仍待討論。另外是否在人行道外畫設停車格，地方正反意見都有，會持續溝通，有人反對也有人希望畫設斜插式機車停車格，讓慢車道空間更大。
林姓居民表示，瑞隆路畫人行道前就少有停車格，結果車輛亂停嚴重，希望畫設停車格減少違停。王姓店家表示，不贊成畫停車格，現在不少客人都抱怨買東西臨停不方便，畫停車格後有的車會長時間占據，擋在門口影響生意。
交通局表示，後續會在路口轉角處設置交通桿，加強行人安全。另外會配合工務局道路刨鋪作業，檢視市區缺乏人行道串聯處，優先布設標線人行道，今年預計再增設25處以上。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言