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高雄瑞隆路畫設標線人行道！汽機車違停占用嚴重 交通局：短期內以勸導為主

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市瑞隆路畫設標線行人道後，違停問題依舊嚴重，行人還是被迫走在馬路上。記者潘奕言／攝影
高雄市瑞隆路畫設標線行人道後，違停問題依舊嚴重，行人還是被迫走在馬路上。記者潘奕言／攝影

高雄市前鎮區瑞隆路近日畫設800公尺長的標線行人道，引發正反意見。爭議最大的停車問題，交通局表示，有畫設內凹式停車空間，無論停汽車或機車，慢車道都還有足夠行駛空間。至於後續要不要畫設停車格，因正反意見都有，仍待與地方溝通討論。

高雄市目前有91處畫設標線人行道，總長約8.9公里，這次畫設的瑞隆路是最長的一段。瑞隆路寬16.5公尺，人車潮多、商家林立十分熱鬧；交通局畫設1.2到1.5公尺寬的標線人行道後引發討論，爭議最大的就是停車問題。

目前走在瑞隆路上，沒幾步就能看到違停汽機車，直接占據已畫設的人行道。有民眾質疑「車要停哪？」對此高雄市行人路權促進會理事長林于凱表示，人行道外畫白線的地方可以臨時停車，就直接停白線就好了。

交通局解釋，人行道外畫白線處都有設計內凹式停車空間，可停汽車或機車。停車空間含慢車道共3.8公尺寬，即使停了汽機車，慢車道也還有1.8至2公尺寬，符合寬1.5公尺以上規定，足夠車輛行駛。

交通局表示，短期內仍會配合警方，以宣導、勸離方式讓民眾不要違停，至於何時開始執法取締仍待討論。另外是否在人行道外畫設停車格，地方正反意見都有，會持續溝通，有人反對也有人希望畫設斜插式機車停車格，讓慢車道空間更大。

林姓居民表示，瑞隆路畫人行道前就少有停車格，結果車輛亂停嚴重，希望畫設停車格減少違停。王姓店家表示，不贊成畫停車格，現在不少客人都抱怨買東西臨停不方便，畫停車格後有的車會長時間占據，擋在門口影響生意。

交通局表示，後續會在路口轉角處設置交通桿，加強行人安全。另外會配合工務局道路刨鋪作業，檢視市區缺乏人行道串聯處，優先布設標線人行道，今年預計再增設25處以上。

高雄市瑞隆路畫設標線行人道後，汽機車違停問題依舊嚴重。記者潘奕言／攝影
高雄市瑞隆路畫設標線行人道後，汽機車違停問題依舊嚴重。記者潘奕言／攝影
高雄市瑞隆路畫設標線行人道後，違停問題依舊嚴重，有汽車還違停在紅線區。記者潘奕言／攝影
高雄市瑞隆路畫設標線行人道後，違停問題依舊嚴重，有汽車還違停在紅線區。記者潘奕言／攝影

人行道 停車格 車道 高雄市

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