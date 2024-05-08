快訊

南方澳大橋斷裂釀6死一審判決出爐 4人過失致死、2公務員無罪

引眾怒！基隆清潔隊垃圾車進焚化廠 輾過睡車道黑狗竟直接開走

知名韓式炸雞店拒導盲犬入內！她訝異發生「在北市熱區」 業者道歉了

屏菸原民館累計13萬人次參訪 沉浸式感受文化精隨

中央社／ 屏東縣8日電

屏菸1936文化基地屏東原民館，去年2月開幕至今已累計13萬人次入場，透過沉浸式策展手法，臨場感受文化精隨，規劃常設展區及特展區等，縣府盼成為文化共享及交流重地。

縣府今天舉行「屏菸基地原民館、感受斜坡文化的生生不息」記者會，原民處長陳美鈴會中指出，原民館去年2月25日開幕，去年參訪人次約10萬人，統計今年目前至4月30日，累計約3萬人次入場。

陳美鈴說，將屏東原住民豐富的人文藝術與生活智慧，透過沉浸式的策展手法，結合影音、聲光效果、實景投影技術及互動裝置，讓民眾更能臨場感受文化精髓。

陳美鈴表示，希望原民館能成為文化共享與交流的重地，促進屏東原住民文化推廣及多元族群間相互理解，品牌logo以三角形組合而成，象徵動物界的蛇紋、雄鷹羽毛上的紋路，也象徵著植物界花朵上的紋路，代表著斜坡上的子民與萬物間的和諧、共享與共榮的關係生生不息、欣欣向榮。

館內有常設展區「斜坡上的子民」，也安排規劃特展區。陳美鈴說，以原民多元文化為策展核心，包含藝術家聯展、當代議題、文化資產保存及生活產業、工藝等；接下來規劃「藝的能手」展期從5月28日至8月25日、「織色入紋-原民新美學」展期從9月至明年2月。

另外，小藝廊區定位則以藝術家個展、新銳藝術家、學校藝術展為主，包含「心之宇宙-秦榮輝（阿瀨個展）」、「佳義國小美術畫展」及「屏南藝術家-華恆明」。

原住民 屏東 藝術家

延伸閱讀

深耕部落記錄拍攝！名導虞戡平獲頒一等原民獎章 東華大學授予名譽博士

屏東縣城鄉處長李怡德將入閣 周春米：與有榮焉

【重磅快評】賴皮寮急解套 賴清德去哪裡找部落同意？

被疑訪陸洩密 藍委黃仁批民進黨欺負原民：我帶族人聲音到對岸

相關新聞

曾是亞洲最長鐵橋...高雄這景點歷經八八風災風光不再 人潮銳減攤商撤出

1913年完工的高雄市舊鐵橋為國定古蹟，曾是亞洲最長鐵橋，橋上天空步道與周遭濕地公園在初期創造可觀觀光價值，2009年八...

累積500噸垃圾…琉球垃圾清運連9次流標 周春米：必要時縣府進場清運

屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運作業連續9次流標， 今8日第10次公告招標作業，縣長周春米憂心萬一再次流標，將影響島上居民健...

止血帶未納員警出勤配備 高雄花預算配發引基層警疑慮

高雄去年12月發生全台首例執勤員警使用醫護用止血帶，成功將遭刺同事止血救回一命的案例，基層員警出勤配戴止血帶成討論話題，...

高雄仁愛之家榮譽董事長張雅玲90年人生謝幕 留下愛與美善

高雄仁愛之家榮譽董事長張雅玲，大半人生獻身公益，被喻為「美與愛的化身」，本月1日她安詳辭世，享壽90歲。

興達電廠遭控偷排廢水 台電駁斥

民眾黨立委黃國昌昨說，台電興達港發電廠花7億元找外包廠商處理廢水，卻因一直無法驗收合格，台電持續包庇，不僅未解約，還同意...

嘟嘟火車回高雄 將打造咖啡廳

2003年到2006年高雄曾行駛「臨港線嘟嘟火車」，是高雄人回憶。3節柴聯自強號列車去年報廢，高雄市文化局向台鐵借展，整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。