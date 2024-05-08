屏菸原民館累計13萬人次參訪 沉浸式感受文化精隨

屏菸1936文化基地屏東原民館，去年2月開幕至今已累計13萬人次入場，透過沉浸式策展手法，臨場感受文化精隨，規劃常設展區及特展區等，縣府盼成為文化共享及交流重地。

縣府今天舉行「屏菸基地原民館、感受斜坡文化的生生不息」記者會，原民處長陳美鈴會中指出，原民館去年2月25日開幕，去年參訪人次約10萬人，統計今年目前至4月30日，累計約3萬人次入場。

陳美鈴說，將屏東原住民豐富的人文藝術與生活智慧，透過沉浸式的策展手法，結合影音、聲光效果、實景投影技術及互動裝置，讓民眾更能臨場感受文化精髓。

陳美鈴表示，希望原民館能成為文化共享與交流的重地，促進屏東原住民文化推廣及多元族群間相互理解，品牌logo以三角形組合而成，象徵動物界的蛇紋、雄鷹羽毛上的紋路，也象徵著植物界花朵上的紋路，代表著斜坡上的子民與萬物間的和諧、共享與共榮的關係生生不息、欣欣向榮。

館內有常設展區「斜坡上的子民」，也安排規劃特展區。陳美鈴說，以原民多元文化為策展核心，包含藝術家聯展、當代議題、文化資產保存及生活產業、工藝等；接下來規劃「藝的能手」展期從5月28日至8月25日、「織色入紋-原民新美學」展期從9月至明年2月。

另外，小藝廊區定位則以藝術家個展、新銳藝術家、學校藝術展為主，包含「心之宇宙-秦榮輝（阿瀨個展）」、「佳義國小美術畫展」及「屏南藝術家-華恆明」。