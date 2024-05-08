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高雄調查身心障礙者生活需求 改善各項福利服務

中央社／ 高雄8日電

為了解身心障礙者需求，高雄市社會局委託高醫即日起至9月30日進行「身心障礙者生活狀況與需求調查」，盼市民協助共同為身心障礙者平等付出心力，改善各項福利服務。

高雄市社會局發布新聞稿指出，高雄截至3月底身心障礙者計有14萬8381人，佔總人口5.42％，為全台第2高。高雄有38個行政區，包含桃源、茂林、那瑪夏等3個原民自治區，各行政區因地理環境、經濟型態、社會人文等發展呈現多元樣貌，身障者障礙類別與程度有所差異，面臨問題與需求也相對多元。

社會局依身心障礙者權益保障法第11條規定，每5年舉辦調查研究，了解高雄身障者身心狀況、生活型態與各項福利需求及福利使用情形，調查結果將作為各單位盤點檢視各項福利資源資料基礎，改善各項政策、貼近身障者需求。

社會局表示，調查委託高雄醫學大學辦理，調查期間為5月8日至9月30日，將抽樣訪問設籍高雄市身心障礙者，就居住、休閒活動、交通、生活起居、家庭經濟、醫療照顧等狀況，及福利服務需求、教育服務需求、就業與訓練及工作現況等進行訪談。

鼓勵市民配合調查訪談，如接獲調查約訪，可請訪員出示訪員證及社會局公文，確認是否為社會局委託專業訪員，並提醒民眾若遇可疑情況，請牢記防詐騙，可致電高雄醫學大學、社會局或165反詐騙專線查證。

身障者 高醫 高雄市

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