「打人的狗」單人脫口秀式舞蹈演出 探索自我認同

高雄春天藝術節小劇場系列推出新劇，由複象公場推出「打人的狗」將於24日至26日在駁二正港小劇場上演。舞者王珩以單人脫口秀搭配踢踏舞、芭蕾舞、中國舞、現代舞等舞種演出。

王珩從小在高雄出生、成長，從小習舞，這次她以單人脫口秀式的戲劇演出，扮演字形與本名相似的虛構主角「王衍」，以大量無間斷且情感豐沛的口白，搭配多元舞種呈現。

高雄市文化局今天發布新聞稿指出，透過劇中主人翁看似荒謬的習舞經歷，各個角色性格快速變換的過程，時而逗趣卻又發人深省，映照台灣當代歷史、國際局勢和青少年自我認同之間的微妙關係。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄春天藝術節從2016年起至今，透過小劇場徵件計畫提供年輕世代創作展演平台，迄今已累積近百場演出，是當前台灣戲劇新創人才嶄露頭角的重要機會。

王文翠說，「打人的狗」是今年春天藝術節中難得的單人表演節目，專業舞者跨界戲劇演出，有別於以往慣用的肢體舞蹈，敘事性的文本背誦、性格揣摩、口條訓練皆下足功夫，是不可多得的青年藝術家，推薦民眾一定要進場體驗特別的表演形式。

「打人的狗」故事中的主角「王衍」，透過從小學舞的經歷，轉譯1990年代到2010年代的台灣文化象徵，與青少女成長過程中親情、個人認同間的拉扯。王衍舞蹈啟蒙於踢踏舞，象徵對美國的嚮往與崇拜；在家人期待下，被迫傳承中國傳統文化，轉而學習中國舞。

故事最後，王衍受兩岸政治局勢影響，開始探索台灣人身體符碼的現代舞。看似單純學習不同種類舞蹈的過程，背後實則刻劃自我探索與覺察的角力。透過王衍的故事，觀眾將反思自己的成長歷程，更是一次激發與過去、現在和未來的自我連結。

「打人的狗」由劇作家李承寯編劇，他曾獲第26屆台北文學獎評審獎、2024台北兒童藝術節兒童戲劇劇本創作徵選計畫首獎。