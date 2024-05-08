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高雄市改良種及本地種芒果 受理農損救助

中央社／ 高雄8日電

今年初氣溫忽冷忽熱，芒果開花著果不佳，農業部納入農產業天然災害現金救助及低利貸款，並公告5月8日至5月17日止（假日不休息）受理農民申報。

高雄市改良種芒果種植面積約1609公頃，其中六龜區334公頃、桃源區258公頃及阿蓮區148公頃，茂林區本地種芒果110.6公頃，均受到年初氣溫忽冷忽熱影響，改良種芒果及本地種芒果開花率不高，著果狀況也不好，整體災損逾2成。

經各公所通報農損，市府農業局於4月30日、5月1日邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認災損情形，成功爭取農產業天然災害現金救助及低利貸款，經農業部公告高雄市自5月8日至5月17日（假日不休息）受理農民申報。

高雄市農業局今天新聞稿指出，高雄市種植改良種芒果或於茂林區種植本地種芒果且受災損失達2成以上的農民，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並於5月17日前持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助。

改良種芒果每公頃救助新台幣10萬元，本地種芒果每公頃8萬元，農業局會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農民復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。

災損 芒果 農民 高雄市

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