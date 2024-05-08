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高市勞工局青年就業計畫 深度諮詢導航求職路

中央社／ 高雄8日電

高雄市勞工局就業服務站「青年職得好評計畫」，平均每年協助180名待業超過6個月以上青年穩定就業。勞工局表示，若透過計畫穩定就業3個月，可獲「3萬元尋職就業獎勵金」。

勞工局今天發布新聞稿表示，就服員透過深度諮詢，了解求職者人格特質，篩選出相關工作機會，再進一步引導如何撰寫履歷，提醒面試求職技巧，可讓徬徨青年在求職路上更安心、踏實。

護理科系畢業的小惠近期透過「青年職得好評計畫」成功轉職。小惠畢業時跟多數同學一樣，從事護理師工作，但面對隨時要即時應變的職場環境，讓她壓力很大選擇離開職場。

小惠待業期間想找一般行政的工作，但常常猶豫、徬徨，也對自己是否能順利轉職沒有信心。勞工局表示，透過計畫，就服員發現小惠對「社會福利」職務感興趣，且具有「親和力」、「審慎精確」的人格特質。

就服員與小惠討論後篩選出相關工作機會，引導如何撰寫履歷，提醒面試求職技巧，協助成功突破待業困境，小惠目前已在一家中醫診所穩定就業超過1年。

另名參加計畫的求職者小成，原本在百貨公司服務，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間失業，在就服員鼓勵下，報名參加冷凍空調相關職業訓練課程，結訓後一口氣考取冷凍空調乙級、室內配線丙級2張證照。小成目前在知名的連鎖健身房擔任工務員近1年。

依據勞動部青年就業調查顯示，青年尚未就業的3大原因，包括找不到想要做的職業類別、專業技能不符、待遇不符期望；且約有11％的青年待業超過1年以上。

訓練就業中心主任楊茹憶表示，「青年職得好評計畫」服務對象為15歲至29歲青年、失業超過6個月以上，經由3次深度就業諮詢，協助青年找出個人工作特質、定位合適的職場。

楊茹憶說，高雄市府團隊近年積極建設、招商引資與雙軸轉型策略下，多元化產業環境與工作機會，一定能滿足所有青年就業需求。「青年職得好評計畫」也提供求職面試技巧、履歷健診等多面向服務。

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