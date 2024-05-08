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高雄仁愛之家榮譽董事長張雅玲90年人生謝幕 留下愛與美善

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
慈善家張雅玲5月1日女詳辭世，享壽90歲，一生行善傳愛的事蹟，令人動容。圖／家屬提供
慈善家張雅玲5月1日女詳辭世，享壽90歲，一生行善傳愛的事蹟，令人動容。圖／家屬提供

高雄仁愛之家榮譽董事長張雅玲，大半人生獻身公益，被喻為「美與愛的化身」，本月1日她安詳辭世，享壽90歲。

張雅玲是高雄拆船業鉅子王茲華遺孀，個性溫潤如玉、行俠仗義，一生關懷老、病、殘、弱等社會底層民眾，獲內政部前部長吳伯雄、新黨前主席郁慕明等人喻為「人間菩薩」、「愛鄉愛國、仁愛傳世的典範」、「今之大俠」。

1979年她擔任高雄市警察局義警女子中隊長及義警大隊大隊長，長達30年出錢出力，讓義警、義交服務無後顧之憂，女義警都暱稱她「張阿姨」。而中美斷交國難當頭，她和丈夫響應「一人一元」獻機報國運動慨捐3千萬元，愛國情操，令人動容。

王家早年在拆船業發跡，儉樸無華的張雅玲與一般主婦一樣上市場買菜，得知有處「乞丐寮」需幫助，她私下請肉鋪老闆每隔一天送45斤肉過去，以「無名氐」捐贈達15年，捐輸的金額估計高達上千萬，這項善舉連她先生王茲華也不知情，有次記者上門採訪王茲華，張雅玲人在國外，肉舖老闆正好上門收款，一連串巧合才讓多年善行曝光。

後來她接手專門收容精神病患與街友的慈惠院與高雄救濟院，創設「高雄仁愛之家」照顧弱勢，規模、設備及醫療都在水準以上，在當年貧乏的高雄縣，被形容是「一人抵一縣、一府」。高雄仁愛之家在她打理下，成立敬老所、附設慈惠醫院、慈愛老人養護中心、玫瑰養護所、康復之家、社區復健中心等7個機構，關懷層面廣及榮民、勞工、漁工及社區弱勢民眾。

後來張雅玲有感於青少年常因少不更事，誤觸法網毀掉人生，結合法官、律師、義警義交、校長、教授、社團負責人，在大立百貨附近精華地段成立「二月初六青少年書苑」，一辦10年的「生活法律王」競賽，造就不少青少年成為律師、檢察官，讓社會充滿正向循環，如今高雄仁愛之家董事長一職，交棒三兒子王敬豪，持續傳愛。

張雅玲家屬訂5月15日上午9點在高雄市三民區龍巖光之門殯儀館2樓永恆一廳為她舉辦告別式，邀至親好友一同紀念她行善傳愛的一生。

慈善家張雅玲5月1日女詳辭世，訂5月15日上午9點在高雄市三民區龍巖光之門殯儀館2樓永恆一廳舉辦告別式。記者王昭月／攝影
慈善家張雅玲5月1日女詳辭世，訂5月15日上午9點在高雄市三民區龍巖光之門殯儀館2樓永恆一廳舉辦告別式。記者王昭月／攝影

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