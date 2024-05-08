看見幸福台灣／澎湖縣長陳光復 建構綿密福利網絡

澎湖縣共4.3萬戶，約10.7萬人，雖然位處離島，各項福利政策不輸台灣，縣民從嬰兒出生、就學、就業到步入老年，縣府均推行相關福利政策幫助家庭分擔，以綿密的福利網絡守護所有鄉親。

澎湖縣長陳光復說，為讓縣民幸福滿滿，他上任後便積極減債、並健全財政，以推出各項福利措施，包括推出澎湖三節敬老禮金；擴大大專院校學生交通圖書券、助學金對象，以提高外出求學的遊子返家相聚機會。另長者假牙補助金額，全台最高。

陳光復特別提及老人福利政策，他說家有一老，如有一寶，縣府在財政收支平衡且不增加負債的前提下，2023年起加發5,000元端午節敬老禮金，讓長輩在春節、端午節及重陽節都能收到縣府的關心與祝福。

另顧及長輩牙口健康，去年4月1日起滿65歲設籍澎湖滿三年以上的住民，上顎或下顎健康牙齒僅存三顆以內；或上、下顎健康牙齒僅存三顆以內，即可到縣府指定的特約醫療院所免費裝假牙，全口補助5萬元、半口補助2.5萬元。這項免費假牙政策過去只補助中低收入戶，現在擴及65歲以上縣民，讓長輩能吃得下、並順利咀嚼吸收，身體更加健康，同時不因缺牙而喪失自信。

「縮短城鄉差距，提昇全縣教育水準，是澎湖另項重點政策」陳光復說， 112學年度起，設籍澎湖縣的大專院校學生及自台灣來念澎湖地區高中職的在校學生，每人每學年享有1萬元助學金或交通圖書券補貼，可減輕經濟壓力，同時增加返家相聚時間，回鄉無負擔。

此外，縣府也推出澎湖限定的公費疫苗，守護縣民健康，亦提高身障者三節慰問金和軍公教人員離島加給，更催生年輕人最需要的「社會住宅」。

陳光復說，澎湖社會福利全台第一，縣民從出生到年老，都享有各項福利政策，「大家提到城市的幸福感，一定會馬上想到澎湖」。

臺灣世界新聞傳播協會去年進行「22縣市有感施政大調查」，澎湖縣拿下「幸福感」金獎，縣府上下士氣大振，陳光復指鄉親的幸福，就是縣府團隊向前進步的動力，他會持續推動各項福利政策，讓縣民幸福滿滿。