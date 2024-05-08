看見幸福台灣／澎湖… 魅力離島 酷炫行銷

2024澎湖國際海上花火節於5月2日開幕，鄉親及遊客共享海上花火的絢爛與魅力，今年澎湖縣與日本知名動畫航海王合作宣傳澎湖，致力於將澎湖的美好與國際海上花火節的魅力行銷至全球。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖擁有百年歷史、豐富的歷史文化、熱情的在地居民以及肥美鮮甜的海鮮，今年花火節已邁入第22年，共規劃了28場次，其中六場將由國際專業煙火團隊精心施放，且主場地觀音亭，每場均有航海王主題無人機燈光秀和煙火秀搭配演出，以及各界表演團體的精彩表演，希望讓大家享受這個難忘的澎湖夏日。

澎湖幸福座標

在「2023縣市幸福指數大調查」中，澎湖排名第16。雖然澎湖縣為離島，資源較有限，不過民意調查結果顯示，澎湖縣民意調查表現為全台第五，最為亮眼的指標為「個人安全滿意度」全台第一、「社會聯繫」全台第五。

澎湖縣的資源不如台灣本島，但縣府團隊致力於提供更完善的社會福利，如擴大疫苗補助、推動社區共餐等社會福利政策。陳光復表示，縣府努力落實社區照顧、實踐社區福利化，並持續建立安全網，透過社區共餐、長者便當的發放及開設長青學苑等措施，串聯社區情誼，健全社區照顧，要將澎湖打造為一座幸福移居的城市。

政府統計數據、民意調查結果

依據2023縣市幸福指數大調查，政府統計數據顯示，澎湖縣每人平均居住面積達21.14坪，為全台第二大。國家住都中心規劃的首件離島社宅去年已於澎湖縣馬公市開工；而縣府推動的70戶社宅也於去年3月開工，將透過興辦社會住宅，滿足當地民眾的居住需求。

不過，澎湖縣就業表現較弱，15至64歲就業者占該年齡層人口比率僅61.27%，為全台最低。對此，澎湖縣府表示，縣府團隊積極推動招商及產創輔導多元平台、就業中心協助勞工媒合工作外，也針對澎湖縣以觀光產業為主的特性，開設「民宿經營管家實務班」、「身心障礙者職業訓練－環境整理班」等職訓服務。

此外，澎湖的家戶連網比率僅75.7%，排名第20。澎湖縣府指出，澎湖離島眾多，尤其望安、七美、花嶼等二級及三級離島因人口外流，實際居住人口低於戶籍人口，造成家戶連網率較低的情形。不過，隨著無線5G訊號逐漸普及，無線網路連網率其實有向上提升的趨勢。