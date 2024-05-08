現任數位部次長 李懷仁接高雄副市長

高雄市副市長懸缺16個月，市長陳其邁昨證實，將延攬數位部次長李懷仁出任副市長。陳其邁說，李對高雄推動智慧城市會有很大幫助。藍營議員認為，這些年民眾對高雄「智慧改變」感受有限，李懷仁若能把數位專長拿來「做事」、而不是「圍事」，便是一張好牌，2026將卸任的陳其邁也想留下好看政績，為「將來」更上層樓打基礎。綠議員表示，可協助高市轉型與中央對接。

高雄市前副市長史哲去年初出任文化部長，懸缺至今，陳其邁多次被問到人選均未給答案，副市長人選揭曉，是行政院前院長蘇貞昌倚重政治幕僚李懷仁。

陳其邁說，李懷仁是民進黨年輕幕僚世代，任數位部次長前曾出任一卡通董事長，李在數位支付、創意行銷獲好評。他擔任行政院副院長時，李是辦公室主任，對口罩國家隊、實名制、科技防疫等政策扮演關鍵角色。

國民黨議員白喬茵說，陳其邁政見圍繞產業轉型、工業4.0等主軸，但民眾感受有限，李是蘇貞昌、陳其邁倚重幕僚，對高雄爭取數位建設應幫助不小。民進黨議員邱俊憲說，相信未來可協助高市轉型與中央對接。