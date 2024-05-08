快訊

嘉義縣太保民宅火警 一家7口母親、5歲孩死亡、1幼童失蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

現任數位部次長 李懷仁接高雄副市長

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄報導

高雄市副市長懸缺16個月，市長陳其邁昨證實，將延攬數位部次長李懷仁出任副市長。陳其邁說，李對高雄推動智慧城市會有很大幫助。藍營議員認為，這些年民眾對高雄「智慧改變」感受有限，李懷仁若能把數位專長拿來「做事」、而不是「圍事」，便是一張好牌，2026將卸任的陳其邁也想留下好看政績，為「將來」更上層樓打基礎。綠議員表示，可協助高市轉型與中央對接。

高雄市前副市長史哲去年初出任文化部長，懸缺至今，陳其邁多次被問到人選均未給答案，副市長人選揭曉，是行政院前院長蘇貞昌倚重政治幕僚李懷仁。

陳其邁說，李懷仁是民進黨年輕幕僚世代，任數位部次長前曾出任一卡通董事長，李在數位支付、創意行銷獲好評。他擔任行政院副院長時，李是辦公室主任，對口罩國家隊、實名制、科技防疫等政策扮演關鍵角色。

國民黨議員白喬茵說，陳其邁政見圍繞產業轉型、工業4.0等主軸，但民眾感受有限，李是蘇貞昌、陳其邁倚重幕僚，對高雄爭取數位建設應幫助不小。民進黨議員邱俊憲說，相信未來可協助高市轉型與中央對接。

蘇貞昌 議員 陳其邁

延伸閱讀

高雄市政會議移師佛光山 陳其邁：感謝一起淨零轉型

市政會議首次移師佛光山 陳其邁曝原因：高雄重要佛教聖地

傳蔡總統520前決定特赦陳水扁 陳其邁：尊重總統的職權

【即時短評】後陳其邁時代延攬蘇系大將 「邁盟」動見觀瞻

相關新聞

嘟嘟火車回高雄 將打造咖啡廳

2003年到2006年高雄曾行駛「臨港線嘟嘟火車」，是高雄人回憶。3節柴聯自強號列車去年報廢，高雄市文化局向台鐵借展，整...

興達電廠遭控偷排廢水 台電駁斥

民眾黨立委黃國昌昨說，台電興達港發電廠花7億元找外包廠商處理廢水，卻因一直無法驗收合格，台電持續包庇，不僅未解約，還同意...

現任數位部次長 李懷仁接高雄副市長

高雄市副市長懸缺16個月，市長陳其邁昨證實，將延攬數位部次長李懷仁出任副市長。陳其邁說，李對高雄推動智慧城市會有很大幫助...

高雄超市、大賣場「這1區」最多間居冠 全市唯一大潤發也在這

台灣超商密度高，購物方便，但若要大量採購仍要到超市或大賣場。臉書粉專「高雄點」統計全高雄市連鎖超市、大賣場共177家，龍...

小琉球垃圾清運9度流標 鄉長向縣府求援

屏東離島小琉球是觀光勝地，琉球鄉公所去年底起辦理垃圾清運招標案8次均流標，2月底起暫置場至今已累積約500噸垃圾，鄉公所...

影／嘟嘟火車回高雄了！ 安置哈瑪星園區將轉型咖啡廳

2003年到2006年高雄曾行駛「臨港線嘟嘟火車」，是許多高雄人的回憶。3節柴聯自強號列車去年報廢後，高雄市文化局向台鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。