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興達電廠遭控偷排廢水 台電駁斥
民眾黨立委黃國昌昨說，台電興達港發電廠花7億元找外包廠商處理廢水，卻因一直無法驗收合格，台電持續包庇，不僅未解約，還同意降低違約金，要求環境部與高市府聯合稽查。台電昨駁斥這是錯誤不實烏龍指控。高市環保局表示，昨已進廠進行廢水排放許可文件符合度、法令規範查核及放流水質採樣檢驗，確保該廠廢水處理設施正常操作，若查獲違反水汙法規定，依法辦理。
民眾黨立法院黨團昨舉行「興達發電廠偷排廢水、台電高層竟遮掩3年」記者會，黃國昌說，興達電廠透過限制性招標，委託「鴻超環保能源股份有限公司」處理電廠廢汙水，價格高達7億多元。
民眾黨立委陳昭姿說，根據興達電廠「FGD廢水處理討論會議」，鴻超從2021年9月15日開始執行FGD廢水處理工作，到2022年3月24日，日處理水量只有13天符合合約，內部建議應解約，台電卻護航。
台電表示，記者會所指得標廠商履約能力不合格，是指得標廠商在處理排煙脫硫設備（FGD）廢水「量」無法達成規範，「質」方面符合排放標準。目前因得標廠商未完成設備改善，在FGD廢水「量」的處理無法達成契約規範，台電已針對廠商罰款，並要求改善，絕無記者會所指控的偷排廢水。
高市環保局表示，興達電廠在2019年違反水汙法裁罰3件，其中1件未依規定按次紀錄汙泥量、另2件為放流水質硼超標，共裁處487萬8000元。
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