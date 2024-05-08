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嘟嘟火車回高雄 將打造咖啡廳

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導

2003年到2006年高雄曾行駛「臨港線嘟嘟火車」，是高雄人回憶。3節柴聯自強號列車去年報廢，高雄市文化局向台鐵借展，整理後近日陸續運至哈瑪星鐵道文化園區保存展示，昨進行2節車廂吊掛作業，吸引鐵道迷到場，舊打狗驛故事館長古庭維形容，嘟嘟火車是高雄從工業化城市，蛻變為現代美麗城市歷史見證，能在園區展示，意義重大；據了解，3節車廂未來將委外經營，作為咖啡廳等商業用途。

高雄台鐵臨港線是高雄輕軌前身，2003年市府向台鐵借用3節柴聯自強號列車，改裝為嘟嘟火車行駛臨港線，每天行駛兩班，假日再多兩班，在火車上吃麥當勞，沿途欣賞市區美景。

去年台鐵淘汰柴聯自強號，曾跑過嘟嘟火車的3節車廂被送到台中龍井廢車場。高市文化局在鐵道迷建議下跟台鐵借展，第1節車廂DR2910經整理後，4月29日晚上運至園區，安置在輕軌哈瑪星站東側鐵道。

昨另2節車廂DR2909、DR2955也運至園區，經整地、鋪鐵板、吊掛、人力推送等作業，安置在「檢車分段」棚內。白天作業吸引鐵道迷，鐵道迷黃嶸岳說，運送及吊掛車廂畫面很難得，得知消息後特地請假。也有大學生蹺課來拍。

舊打狗驛故事館長古庭維是鐵道迷，從第一節車廂運送過程一路追，古庭維說，高雄當時未市港合一，高雄人搭嘟嘟火車才首次進到港區，看到高雄港這麼美。嘟嘟火車是高雄從工業化城市，蛻變現代化的歷史見證。

古庭維說，柴聯自強號為白鐵材質，耐氣候耗損，商業進駐對車體維護保存更有幫助。園區遊客多在南區接近駁二，2節車廂放在少有遊客的北區，可分散遊客。

市議員簡煥宗說，嘟嘟火車是市民回憶，樂見文化局向台鐵借出這批文物保存。哈瑪星鐵道文化園區腹地廣大，希望以後能保存展出更多列車，像台北鐵道博物館。園區在戶外又靠海，車體保存可能要花更多經費。

火車 車廂 鐵道迷

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