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小琉球垃圾清運9度流標 鄉長向縣府求援

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣琉球鄉公所垃圾清運招標案8次均流標，鄉公所爭取將清運費用提高至每噸5000元，今天再度流標，暫置場已累積500噸垃圾，臭味讓下風處居民怨聲載道。圖／民眾提供
屏東縣琉球鄉公所垃圾清運招標案8次均流標，鄉公所爭取將清運費用提高至每噸5000元，今天再度流標，暫置場已累積500噸垃圾，臭味讓下風處居民怨聲載道。圖／民眾提供

屏東離島小琉球是觀光勝地，琉球鄉公所去年底起辦理垃圾清運招標案8次均流標，2月底起暫置場至今已累積約500噸垃圾，鄉公所請縣府向中央爭取到每噸4500元清運費提高至5000元，於1日再上網招標，今天開標依然流標，鄉公所定下周再上網招標，夏日暫置場飄出的臭味讓下風處居民怨聲載道，且即將進入旅遊熱季，盼縣府出面協助找廠商。

小琉球垃圾由鄉公所雇請環保清運公司跨海清運，載送至屏東崁頂垃圾焚化場，去年底起垃圾清運招標案3次均流標，2月底舊合約到期，暫置場已累積約500噸垃圾；今年2月23日再上網招標，到今天已是第6度流標。鄉長陳國在無奈說，標價已提高了，實在想不出原因，盼縣府能協助尋找廠商，畢竟縣府熟識的清運廠商較多，希望能在夏日旅遊旺季來臨前，讓島上垃圾清運問題落幕。

小琉球垃圾暫置場離附近的住宅聚落有段距離，但隨著天氣轉熱，垃圾又以每天5至10噸的速度累積，無風時還好，起風時，下風處的居民都要關上門窗，苦不堪言。縣府環保局表示，可承攬的甲、乙級環保清運公司家數很多，只是多了要雇貨船，這次代鄉公所向爭取每噸清運費提高到5000元，是非常好的價格，近日將到公所了解廠商無投標意願原因，並要求加強暫置場的環境衛生和消毒工作。

垃圾危機 小琉球 屏東 環保局

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