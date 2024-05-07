影／嘟嘟火車回高雄了！ 安置哈瑪星園區將轉型咖啡廳

2003年到2006年高雄曾行駛「臨港線嘟嘟火車」，是許多高雄人的回憶。3節柴聯自強號列車去年報廢後，高雄市文化局向台鐵借展，整理後陸續運至哈瑪星鐵道文化園區保存展示，今日進行2節車廂吊掛作業，吸引許多鐵道迷到場記錄。

台鐵臨港線是高雄輕軌部分路線的前身，2003年市府向台鐵借用3節柴聯自強號列車，改裝為嘟嘟火車行駛臨港線，每天行駛兩班，假日再多兩班，一推出就造成轟動，在火車上吃麥當勞，沿途欣賞市區美景，是許多高雄人的美好回憶。

去年台鐵淘汰柴聯自強號，曾經跑過嘟嘟火車的3節車廂也被送到台中龍井廢車場，準備秤斤論兩賣掉。文化局在鐵道迷建議下跟台鐵借展，第1節車廂DR2910經整理後，4月29日晚上運至園區，安置在輕軌哈瑪星站東側的鐵道上。

今日另外2節車廂DR2909、DR2955也運至園區，經過整地、舖鐵板、吊掛、人力推送等作業後，安置在「檢車分段」棚內。由於是白天作業，吸引許多鐵道迷到場拍照攝影，留下難得紀錄。

鐵道迷黃嶸岳說，運送及吊掛車廂畫面非常難得，得知消息後特地請假來拍攝，很值得。也有大學生翹課來拍照，他說這次作業在白天，又能一次記錄2節車廂，太物超所值了。

舊打狗驛故事館長古庭維也是鐵道迷，從第一節車廂運送過程就一路追，留影紀錄。他說，當時高雄還未市港合一，港區不能進入，很多高雄人是搭了嘟嘟火車才第一次進到港區，才看到高雄港這麼美。

如今高雄港圍籬已拆除，高雄人可以自由進出港區親近大海，加上近年來亞灣區建設不斷，嘟嘟火車可說是高雄從一個工業化城市，蛻變為現代化美麗城市的歷史見證，如今能在園區展示，意義十分重大。

據了解，3節車廂未來將委外經營，作為咖啡廳等商業用途。古庭維說，柴聯自強號為白鐵材質，很耐氣候耗損，商業進駐對車體維護保存更有幫助。目前園區遊客多在南區接近駁二一帶，2節車廂存放在少有遊客的北區，可分散遊客。