高雄市政會議移師佛光山 陳其邁：感謝一起淨零轉型

高雄市府今天召開例行性市政會議，開會地點選在大樹佛光山，常務副住持慧傳法師率眾參加。市長陳其邁說，今天市政會議主題討論淨零轉型，佛光山推動環境教育場域獲得各界認同，行動市政會議移師佛光山，別具意義。

環境部上月召開環境教育認證審查會，通過佛光山佛陀紀念館、旗山糖廠社區環境教育中心、來義二峰圳文化教育廊道及生技研究園區為「環境教育設施場所」。

陳其邁表示，佛光山是高雄非常重要的佛教聖地，去年獲得環保局環境教育團體獎，今年又獲環境部認證環境教育場域，另獲得全國環境教育獎的決審。市府推動淨零轉型，感謝佛光山與市府並肩而行。

佛光山常務副住持慧傳法師說，陳其邁引進世界第一流的科技大廠台積電進駐高雄，高雄流行音樂中心、衛武營藝術中心等大型盛會，邀請知名藝人演出，讓觀光產業蓬勃發展。另體育引進全家海神籃球隊、台鋼雄鷹棒球隊，讓在地學生有更多發展機會，「佛光山的事就是高雄市府團隊的事，高雄市府團隊的事就是佛光山的事」。