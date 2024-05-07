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高雄市政會議移師佛光山 陳其邁：感謝一起淨零轉型

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁上任後，市府市政會議首度移師佛光山舉辦。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁上任後，市府市政會議首度移師佛光山舉辦。圖／高雄市政府提供

高雄市府今天召開例行性市政會議，開會地點選在大樹佛光山，常務副住持慧傳法師率眾參加。市長陳其邁說，今天市政會議主題討論淨零轉型，佛光山推動環境教育場域獲得各界認同，行動市政會議移師佛光山，別具意義。

環境部上月召開環境教育認證審查會，通過佛光山佛陀紀念館、旗山糖廠社區環境教育中心、來義二峰圳文化教育廊道及生技研究園區為「環境教育設施場所」。

陳其邁表示，佛光山是高雄非常重要的佛教聖地，去年獲得環保局環境教育團體獎，今年又獲環境部認證環境教育場域，另獲得全國環境教育獎的決審。市府推動淨零轉型，感謝佛光山與市府並肩而行。

佛光山常務副住持慧傳法師說，陳其邁引進世界第一流的科技大廠台積電進駐高雄，高雄流行音樂中心、衛武營藝術中心等大型盛會，邀請知名藝人演出，讓觀光產業蓬勃發展。另體育引進全家海神籃球隊、台鋼雄鷹棒球隊，讓在地學生有更多發展機會，「佛光山的事就是高雄市府團隊的事，高雄市府團隊的事就是佛光山的事」。

佛光山開山宗長星雲大師去年2月離世，現任住持心保和尚主持大小事務，各項事務正常運作。

高雄市長陳其邁（中）上任後，市府市政會議首度移師佛光山舉辦。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（中）上任後，市府市政會議首度移師佛光山舉辦。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁上任後，市府市政會議首度移師佛光山舉辦。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁上任後，市府市政會議首度移師佛光山舉辦。圖／高雄市政府提供
高雄市政會議今天在佛光山召開，佛光山常務副住持慧傳法師（右）代表致詞歡迎。圖／高雄市政府提供
高雄市政會議今天在佛光山召開，佛光山常務副住持慧傳法師（右）代表致詞歡迎。圖／高雄市政府提供

佛光山佛陀紀念館 陳其邁 高雄市

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