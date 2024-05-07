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馬祖酒廠端午節配酒啟動 業者估「龍年效應帶動」收購價可望小漲

中央社／ 連江7日電
馬祖酒廠113年端午節家戶購酒6日起開始配售。圖為知名馬祖酒廠。聯合報資料照。記者蔡家蓁／攝影
馬祖酒廠113年端午節家戶購酒6日起開始配售。圖為知名馬祖酒廠。聯合報資料照。記者蔡家蓁／攝影

馬祖酒廠113年端午節家戶購酒6日起開始配售。地方特產業者指出，龍年包裝討喜且市場反應佳，收購價應會小漲。但因增值空間不大且售價親民，顧客多為自用或送禮。

馬祖酒廠發布新聞稿指出，113年端節家戶購酒自6日起至28日止，配售每家戶酒品為「0.6公升47度—2024祥龍瑞氣馬祖高粱酒三年陳高-馬祖縣民專用酒」1打（每瓶單價為新台幣480元）及「0.6公升45度—2024祥龍瑞氣馬祖高粱酒三年東引陳高-馬祖縣民專用酒」1打（每瓶單價為新台幣480元）。

馬祖酒廠總經理劉九銘指出，113年家戶配購酒主題為「馬祖縣民專用酒」，並於春節、端午、中秋啟動配酒。今年包裝以龍為主視覺，整體設計突顯節慶喜氣，故獲得市場一致好評。酒液選用窖藏坑道3年且口感甘醇的獲獎陳年高粱酒，兼具收藏與陳放價值。

地區特產店業者表示，馬祖酒廠配售酒每年換1次包裝，且固定以生肖為主題，今年適逢龍年加上紅藍配色包裝十分討喜，春節連假還沒結束，各特產店收購的配酒便被搶購一空。市場行情的話，目前零售價為550元起，預料端午版本應有機會小漲。

業者透露，馬祖人際關係緊密，加上許多縣民配酒自用，「如果不好喝，酒廠抱怨電話應該接不完」，且價格會比同酒款的常規版本便宜至少新台幣100餘元，仍為相對划算的選擇。不過業者也說，馬祖配酒增值幅度不大，比較適合送禮或自用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

端午節 馬祖

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