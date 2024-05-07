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台南哈赫拿爾森林6月開放 議員：收訊差恐影響緊急求助

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區哈赫拿爾森林預計5月完工、6月開放，市議員要求做好安全措施，維護遊客安全也守護生態。圖／南市水利局提供
台南市南區哈赫拿爾森林預計5月完工、6月開放，市議員要求做好安全措施，維護遊客安全也守護生態。圖／南市水利局提供

台南市南區體育公園旁哈赫拿爾森林公園將在5月完工、6月開放，議員質詢時要求做好燈光照明、生態安全等警示標示，並反映通訊不佳，可能會影響緊急求助，以及要求下游日新興整治必須一併做好綠化，營造水岸環境。水利局表示，會和警方通盤檢討，做好安全措施與生態維護。

哈赫拿爾森林位於竹溪下游竹溪橋與金湯橋間，為市區沒未開發的森林帶，繼竹溪第1期整治及景觀改善完成後，市府爭取到1.4億元進行水岸環境營造，經2年施工將在下月完工，市民都很期待能早日開放。

市議員林美燕、林依婷、朱正軒、沈震東、周嘉韋等人昨質詢時，都關心何時開放，以及要求做好各項安全措施，並關心接續的日新溪整治，希望能早日動工，讓日新溪脫離惡臭的罵名，並能在沿岸做好綠美化。

林美燕說，民眾反映哈赫拿爾森林收訊不佳，擔心未來開放後，若有緊急事件，不利聯絡，另此區強調自然生態，仍保有多數林木，既然是小森林樣態，就應該加強安全性，包含燈光要亮，以及有監視器及警示標示。

邱忠川表示，會在6月開放，並針對哈赫拿爾森林安全問題與市警局做通盤檢討，確保遊客和生態免受破壞。另，竹溪第3、4期水環境計畫，評估經費4.53億元，將整合日新溪整治計畫，提報水利署及國土署爭取經費。鹽埕汙水部分已分區完成1萬7300戶汙水接管，規畫在南區永成路3段及中華西路1段間、日新溪兩側做汙水截流，降低日新溪的汙水流入量，預計明年動工。

台南 林依婷 監視器 議員

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