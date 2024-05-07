快訊

內政部祭3大限制不讓私法人買豪宅 建商：未來只會讓台北豪宅死一片

以色列持續向拉法進軍，不甩哈瑪斯接受停火協議？

韓女神韓藝瑟宣布結婚！甜嫁小10歲男友

預計12月完工！高雄車站二階工程進度逾83% 廣場南北側將「成圓」

中央社／ 高雄7日電
交通部鐵道局南部工程分局今天表示，高雄車站二階工程進度已逾83%，預計12月可完工。台鐵高雄車站工程持續進行。聯合報資料照。記者潘奕言／攝影
交通部鐵道局南部工程分局今天表示，高雄車站二階工程進度已逾83%，預計12月可完工。台鐵高雄車站工程持續進行。聯合報資料照。記者潘奕言／攝影

交通部鐵道局南部工程分局今天表示，高雄車站二階工程進度已逾83%，預計12月可完工；屆時自2018年10月14日台鐵高雄新站通車以來，隔開6年多的圓型廣場南、北兩側將正式「成圓」。

高雄市議會交通委員會議員黃香菽、蔡武宏、蔡金晏、李雨庭等人今天考察輕軌轉乘捷運相關設施及高雄火車站地下站體、商辦大樓與旅館大樓興建、天棚工程等進度。

一行人在聽取高雄火車站周邊交通動線簡報及參觀捷運行控中心後，建議工程團隊除硬體設施要持續強化外，軟體措施也要跟上，讓市民能感到貼心。

蔡武宏並建議未來捷運路線，可規劃輻射路線以服務更多市民；此外，高雄車站地面層指標系統也應妥善規劃施作，以利清楚導引乘客前往目的地。

黃香菽則關切高雄車站與周邊長明、後驛商圈的串聯方式，希望有便捷舒適的空間以帶動商圈發展。蔡金晏說，高雄車站扮演著連結周邊商圈的重要角色，必須考量人、車、物的交互作用關係，將整體計畫優化。

交通部鐵道局南部工程分局簡報指出，高雄車站二階工程到3月底為止進度達83%，預計12月可完工，屆時自2018年10月14日台鐵高雄新站通車以來，隔開6年多的圓型廣場南、北兩側將正式「成圓」。

高雄市交通局表示，有關高雄火車站周邊行車、行人動線及指標系統將進一步與南區工程處研商，確保車站特定區行車順暢，人行安全。高雄市捷運工程局則表示，將持續以區內加密、區外延伸的策略構建捷運路網，以服務更多市民。

捷運 火車站 高雄市 高雄車站

延伸閱讀

國1增設銜接台74線系統交流道 13日提前開放通車

新鼎在建工程 連三年攀高

立院內委會考察嘉市 王美惠爭取基層建設經費

深夜麻將桌上「疊磚」？男開車撞工程行大門 疑因欠錢網路起口角

相關新聞

預計12月完工！高雄車站二階工程進度逾83% 廣場南北側將「成圓」

交通部鐵道局南部工程分局今天表示，高雄車站二階工程進度已逾83%，預計12月可完工；屆時自2018年10月14日台鐵高雄...

金門爭取申設自由貿易港區 議會2政團向中央喊話

金門縣議會跨黨派問政聯盟政團暨無黨籍聯盟政團今天邀集縣府相關單位研商「金門申設自由貿易港區」，會議由兩聯盟政團召集人陳泱...

高雄旗后漁港碼頭整建 1期工程西岸碼頭先動工

旗后漁港碼頭基本設施老舊，高市海洋局規劃改善港內設施。包括第1期優先處理西岸碼頭計162公尺；2期接續整建其餘老舊碼頭2...

台南哈赫拿爾森林6月開放 議員：收訊差恐影響緊急求助

台南市南區體育公園旁哈赫拿爾森林公園將在5月完工、6月開放，議員質詢時要求做好燈光照明、生態安全等警示標示，並反映通訊不...

「布農族奧運」將登場！那瑪夏23日舉行射耳祭 高雄市挹注800萬

有「布農族奧運」之稱的全國布農族射耳祭23至25日在高雄那瑪夏區舉行，區公所今天在高市府前為活動祈福。市長陳其邁表示，將...

開賣即秒殺 屏東黑鮪魚季美食宴加場？縣府這樣說

屏東東港黑鮪文化觀光季4日開跑，限量100桌、用在地食材做成10道復古口味的辦桌菜餚的「美食推廣宴」，昨天在網路開放預訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。