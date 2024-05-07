高雄旗后漁港碼頭整建 1期工程西岸碼頭先動工

旗后漁港碼頭基本設施老舊，高市海洋局規劃改善港內設施。包括第1期優先處理西岸碼頭計162公尺；2期接續整建其餘老舊碼頭253公尺，報請中央納入114年度補助款。

旗后漁港原有碼頭老舊發生塌陷，目前已先辦理碼頭填縫補強作業及拆除傾斜路燈、加裝緊急照明設備，維持港區基本安全需求，並於西側毀損碼頭段設警示護欄，避免漁船靠泊發生危險。

海洋局隨即向農業部漁業署爭取「旗后漁港老舊碼頭整建工程」計畫補助款，獲核定新台幣5830萬元（漁業署補助4547.4萬元、高雄市自籌1282.6萬元）。

海洋局今天新聞稿表示，旗后漁港老舊碼頭整建計畫採分年分期執行，第1期優先處理西岸碼頭(魚市場前方)計162公尺；第2期接續整建其餘老舊碼頭253公尺(預計施工經費1億元)，並報請農業部漁業署納入114年度補助款。

海洋局長黃登福指出，旗后漁港原是灘地，民國41年建港後供小型漁船停泊使用，在68年至76年間興建碼頭及泊地，後經歷幾次整建及修繕完成，屬高市府主管的第2類漁港，可供20噸級以下近沿海作業漁船靠泊。

旗后漁港碼頭迄今有40多年歷史，不少基本設施老舊，第1期優先整建魚市場前的老舊碼頭護岸、增加照明設備等，預計下半年度可完工啟用。由於目前漁港泊地及碼頭水深都較淺，又緊臨社區及主航道，水域、腹地均無法擴充，對於碼頭整建工程施工相當困難，海洋局也感謝漁民、鄰近住家體恤工程期間所造成不便。