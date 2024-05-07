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屏東黑鮪魚季美食宴報名秒殺 向隅民眾敲碗加場 縣府這樣說

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東東港黑鮪文化觀光季最搶手的「美食推廣宴」，在網路開放預訂，一如往年開賣即秒殺，民眾紛紛敲碗加開場次。圖／屏東縣政府提供
屏東東港黑鮪文化觀光季最搶手的「美食推廣宴」，在網路開放預訂，一如往年開賣即秒殺，民眾紛紛敲碗加開場次。圖／屏東縣政府提供

屏東東港黑鮪文化觀光季4日開跑，限量100桌、用在地食材做成10道復古口味的辦桌菜餚的「美食推廣宴」，昨天在網路開放預訂，一如往年超搶手，開賣即秒殺，民眾紛紛敲碗加開場次；縣府傳播暨國際事務處表示是限定活動，無法加場，東港海鮮餐廳業者近年不斷注入創意，可隨時到東港吃尚青、經濟實惠的海鮮料理。

縣府觀傳處說，8日晚上6時在東港東隆宮廣場開辦的黑鮪季「美食推廣宴」，用在地食材做成10道復古口味的辦桌菜餚，包括海釣雙拼（油魚子、生魚片）、海中寶紅燒魚翅焿、烤鮪魚琵琶骨、東港特產櫻花蝦米糕雙糕潤、滋補靈芝湯（何首烏雞湯）、富貴筍干封肉、暖胃花枝丸湯、南部限定肉粿、紅莓雪酪，，一桌只要4990元，搭配紅寶石歌廳秀，邀請實力唱將黃妃、許富凱、郭忠祐現場演唱，昨天開賣即秒殺，因是限定活動，無法加場。

「黑鮪魚全身都是寶！」郭姓業者 說，黑鮪一尾只有兩塊的金三角，油脂成網狀，入口即化，價格最貴，依序是上、中、下腹段和背部赤身，生魚片吃法外，不斷研發融入丼飯、生菜沙拉輕食，魚頭、魚尾和中腹血合肉適合煎煮炸熟食，魚骨熬湯，有紅燒、煎烤、涼拌、三杯、油炸、燴盤、涮涮鍋、燉湯等烹調法，和松板、陶板悶魚尾、香烤鮪龍珠（眼珠）、黑鮪黃金果（鰓內碎肉）、魚肋排等吃法，

觀傳處表示，黑鮪季期間每周五、六、日上午11時至晚上6時，東港候船室外有販售可愛造型的鮪魚燒，有原味、草莓醬及卡士達奶油口味，和今年限量紀念品「鮪の福肚包」，將東港的「黑鮪魚」和「紅加網」做成可愛造型的收納包，可放零錢、當匙圈或化妝包使用，也可在蝦皮購物平台購買，網路價239元，活動期間至販售攤位出示大東港地區（東港、新園、林邊及小琉球）的消費發票或收據，不限金額，即可199元現場優惠價帶回。

除了超搶手的美食推廣宴，黑鮪季還有系列活動，今年新增的海洋市集，5月25、26日在大鵬灣國際休閒特區舉行，集結多元攤商品牌，包含海味、在地小吃、伴手禮及文創等，並規劃海洋風格打卡區及休憩區、表演活動、鱻食拍賣、手作體驗、趣味拍照裝置及滿額抽獎活動。

東港 美食 蝦皮購物

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