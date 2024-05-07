中科院九鵬基地睦鄰工作惹火鄰居 地方怒要國防部刪除「二房東條款」

繼海軍司令部在屏東縣牡丹鄉九鵬基地興建岸置魚叉飛彈陣地，未依原住民基本法召開部落諮商同意會就施工，引爆部落居民怒火停工後，地方不滿國軍地方睦鄰工作要點未考量訓場規模大小，廣達1600公頃的九鵬基地，卻和1公頃的訓場標準相同，周邊牡丹和滿州2鄉長透過立委要求國防部檢討修改，並刪除分攤性質的中科院「二房東條款」，中科院及各軍種應分項計算，保障人民因演訓受限的權利。

中科院九鵬基地是我國最重要的飛彈測試場，基地橫跨屏東縣牡丹鄉旭海村和滿州鄉港仔村，國軍依國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點，因每年演訓天數超過百天，對2鄉各發放影響最高級別、每年1100萬元的睦鄰回饋金；但牡丹鄉公所最近得知，九鵬基地每年給地方的2200萬元中，2000萬卻是國防部出的，引爆「那中科院給地方什麼？」不滿，向立委伍麗和徐富癸陳情，軍方說明是依要點第33條規定。

牡丹鄉長潘壯志和滿州鄉長古榮福指出，現行國防部睦鄰工作要點，是以陸、海、空軍司令部和軍備局各單位分項辦理，各地有不同軍種司令部，各別訓場辦理睦鄰作業，唯獨中科院以各軍種共同依比例分攤方式辦理，形成每年三軍不同軍種進駐演訓，所在地兩鄉卻從未獲得各軍種睦鄰經費的不公平、不公義情形，要點第33條形同「歧視」九鵬基地所在地牡丹和滿州兩鄉的不平等條款。

2人強調，全民支持國防，但人民生活權益受演訓影響理應獲補償而非補助，國防部「關起門來」自訂的睦鄰工作要點，卻限制回饋金用途，受限居民對回饋無實質感受產生民怨；另九鵬基地陸地面積達1600公頃，加上海域管制面積，但要點評定項目，面積並未酌增額度，上千公頃和1公頃訓場用同一標準，造成不同軍種小規模訓場的鄉鎮，回饋總額度卻比面積最大牡丹、滿州兩鄉還高的不合理現象，應修改並刪除分攤條款。

要點33條規定，中科院九鵬訓場睦鄰補助，依該院睦鄰審議會審定額度核實撥發補助經費並執行，國防部得按核定國軍委託該院執行研發、測試實施實彈射擊的管制日數，依使用者付費原則，比例分攤費用。

軍方說，要點不合理處，會和地方持續溝通檢討改進，至於分攤機制，國防部每年編列近2000萬委託中科院做睦鄰，去年修訂時本要刪掉，但相關配套沒有很完善未刪。中科院副院長羅意中說，修訂要分開處理，中科院已做好準備。