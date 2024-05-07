澎湖修復歷史建築「尖山顯濟殿」 保存文化資產

澎湖縣歷史建築「尖山顯濟殿」修復工程今天開工，工期400天，完工後將成為一座實體的傳統廟宇營建技術展示場域，保存文化資產。

「尖山顯濟殿」修復工程今天在法師長王志民循傳統科儀後開工，由澎湖文化局長洪棟霖、湖西鄉長陳振中、國民黨議員吳政杰與顯濟殿主委洪文龍和村民等人，共同見證這座古廟修復。

洪棟霖表示，依顯濟殿石碑記載，創建於清乾隆46年（1781年），奉祀主神謝安，迄今有240餘年歷史，尤其宮廟泥作、木構及鑿花、彩繪與彩繪磁磚，皆出自名師葉根壯、莊順就、黃友謙、黃文欽與黃文豹等澎湖匠師，極具技術史研究價值，曾先後多次整修，是澎湖50年代少數尚存的木構與RC混構的宮廟形貌建築代表之一，見證澎湖清末至日治時期廟宇建築的變遷歷程。

洪棟霖表示，湖西尖山顯濟殿在民國106年3月列為澎湖歷史建築，澎湖縣政府向文化部申請補助經費新台幣2450萬元進行修復工程，工期長達400天，將作為實體的傳統廟宇營建技術展示場域。